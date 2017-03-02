يوسف ميرزا يحرز «فضية» الفردي العام

محمود شلبي (المنامة)

حقق يوسف محمد ميرزا المركز الثاني، ونال الميدالية الفضية في سباق الفردي العام للرجال الذي أقيم صباح أمس في حلبة البحرين الدولية لمسافة 153 كلم في ختام بطولة آسيا للطريق.

وجاء فوز ميرزا بالمركز الثاني في أقوى وأشرس سباقات البطولة بعد منافسة ضارية مع نجوم القارة وأغلبهم من المحترفين طوال دورات السباق وحتى الإسبرنت الأخير الذي دخل فيه ثلاثة متسابقين معا بزمن 3:49:17 ساعة لكن الكوري بارك سلنجهونج تمكن من إنهاء السباق بفارق ضئيل ليفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء ثانيا يوسف ميرزا، فيما حل الكازاخستاني بيز هيجنجوف ثالثا.

وقام الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للرياضة والشباب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتقليد الفائزين الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وبباقات الورود، وقدم ليوسف ميرزا التهنئة، وأشاد بجهوده، متمنيا له دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تشرف أبناء الخليج.

وقال: الميدالية التي حققها دراج الإمارات المتميز يوسف ميرزا، نعتبرها للبحرين ونجاحا كبيرا للدراجة الإماراتية التي توجد على أرضها بالبحرين.