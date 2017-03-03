سيارتان للفائزين في السحب السنوي على بطاقة أبوظبي الائتمانية

أبوظبي (الاتحاد)
قدم بنك الخليج الأول سيارتين فارهتين لاثنين من عملائه، ضمن جوائز السحب السنوي الذي ينظمه البنك لحاملي بطاقة أبوظبي الائتمانية لعام 2016.
وفاز «مانديب سينغ» بسيارة أودي R8، في حين فاز «أنيل باوار» بأودي Q5، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخراً، بحضور ممثلين عن بنك الخليج الأول.
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وكان بنك الخليج الأول قد قدم آلاف الجوائز لعملائه عبر سحوبات بطاقة أبوظبي الائتمانية، والتي تشمل تجربة «إيطاليا من فيراري» وقسائم مشتريات وعروض سفر.
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أتقدم بالتهنئة للفائزَين «مانديب سينغ» و«أنيل باوار» اللذين فازا بسيارتي أودي R8 وQ5، ونتمنى لجميع عملائنا حظاً موفقاً في السحوبات القادمة».