سيارتان للفائزين في السحب السنوي على بطاقة أبوظبي الائتمانية

أبوظبي (الاتحاد)

قدم بنك الخليج الأول سيارتين فارهتين لاثنين من عملائه، ضمن جوائز السحب السنوي الذي ينظمه البنك لحاملي بطاقة أبوظبي الائتمانية لعام 2016.

وفاز «مانديب سينغ» بسيارة أودي R8، في حين فاز «أنيل باوار» بأودي Q5، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخراً، بحضور ممثلين عن بنك الخليج الأول.

عبّر مانديب سينغ عن سعادته قائلاً: «حققت أبوظبي أمنياتي مع بطاقة أبوظبي الائتمانية، والتي تعتبر مدينة الأحلام بالنسبة إلي».

وكان بنك الخليج الأول قد قدم آلاف الجوائز لعملائه عبر سحوبات بطاقة أبوظبي الائتمانية، والتي تشمل تجربة «إيطاليا من فيراري» وقسائم مشتريات وعروض سفر.

وقالت هدى عبدالله، رئيس شؤون العملاء المواطنين في بنك الخليج الأول: «نود أن نهنئ جميع الفائزين معنا، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الأمنيات لعملائنا من حاملي بطاقة أبوظبي الائتمانية.» وقالت هناء الرستماني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج الأول: «نحن ملتزمون تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائنا، لذا يسعدنا أن نقدم العديد من جوائز السحب السنوي الذي ينظمه البنك لحاملي بطاقة أبوظبي الائتمانية، والتي غيّرت حياة الفائزين بها.

أتقدم بالتهنئة للفائزَين «مانديب سينغ» و«أنيل باوار» اللذين فازا بسيارتي أودي R8 وQ5، ونتمنى لجميع عملائنا حظاً موفقاً في السحوبات القادمة».