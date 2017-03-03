«مياه وكهرباء أبوظبي» تطلق جائزة النجمة للتميز

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومجموعة شركاتها حفل إطلاق الدورة الثانية لجائزة النجمة للتميز.

وشهد الفعاليات عبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة الهيئة بحضور الدكتور سيف صالح الصيعري المدير العام بالإنابة، ومحمد بن جرش الفلاسي مدير عام شركة أبوظبي للنقل والتحكم، وسعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع وعبدالله محمد الشرياني مدير عام شركة العين للتوزيع بالإنابة، والمهندس عارف حسن عبدالله مدير عام شركة المرفأ للطاقة وأحمد صالح النيادي مستشار رئيس مجلس الإدارة مدير دائرة الأعمال المساندة بالإنابة، والمهندس عبدالله محمد الخميري مدير إدارة التخطيط والتطوير بالإنابة وعدد من مديري الدوائر والإدارات وموظفي الهيئة ومجموعة شركاتها.

وأكد عبدالله علي مصلح الأحبابي أن إطلاق جائزة النجمة للتميز يجسد رؤية القيادة الرشيدة بأن الاستثمار في العنصر البشري يمثل اللبنة الأساسية، لإرساء دعائم النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحضاري، حيث تضع نصب عينيها دعم كافة الجهود من أجل بناء القدرات الوطنية، والوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية، انطلاقاً من مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» أن المواطن هو الثروة الحقيقية على هذه الأرض.

وأوضح أن حكومة أبوظبي أدركت أهمية دور القيادة الناجحة والمبدعة في التغلب على التحديات كافة في بيئة العمل، والتي تطلبت وضع الخطط والاستراتيجيات التي تقوم على المعرفة والابتكار والإبداع والعمل الجاد لتحويلها إلى واقع ملموس، وتكثيف الجهود وتعزيز القدرات، لصقل قيادات حكومية متمكنة.

وأشار الأحبابي إلى أن التميز يعتبر خياراً استراتيجياً لحكومة أبوظبي، ويشكل محوراً رئيسياً في خطة أبوظبي 2030، ومن هنا فقد تم إطلاق جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز لتفتح الأبواب أمام القيادات الشابة نحو الإبداع. وتكرس بيئة ارتقت بجهود المبدعين من أبناء هذا الوطن لمواصلة المسيرة، ليكونوا قادة المستقبل.

من جانبه، أكد الدكتور سيف صالح الصيعري أن جائزة النجمة للتميز تأتي امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتجسيداً لرؤية سموه الحكيمة، وحرصه على تحفيز الطاقات الإبداعية للعاملين في المؤسسات الحكومية من خلال إطلاق برنامج لجوائز التميز الداخلي في الجهات التابعة لحكومة أبوظبي، ويكون موازياً لـ «جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز»، ومساهماً في تحقيق أهدافها.

وأضاف الصيعري أن جائزة النجمة للتميز، تساهم في خلق جو من التنافس بين كافة الموظفين على مختلف درجاتهم الوظيفية، لتقديم الأفضل الأمر الذي سينعكس على مستوى الأداء في العمل سواء في الهيئة أو الشركات التابعة لها.

وتشهد الدورة التنافس في 12 جائزة مؤسسية و12 جائزة للأفراد.