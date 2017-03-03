«الاقتصاد» تبحث وأثيوبيا تعزيز التعاون في مجال التجارة والاستثمار

دبي (الاتحاد)

أكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية هي علاقات مهمة ومتطورة، تدعمها روابط تاريخية وحضارية عريقة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأوضح أن إثيوبيا تمثل إحدى أهم وأضخم الأسواق الاقتصادية في القارة الإفريقية، وأنها تطرح فرصاً واسعة للتعاون مع دولة الإمارات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الاستثمار والتجارة ومختلف الأنشطة الاقتصادية، نظراً إلى تعدادها السكاني الكبير الذي يصل إلى نحو 100 مليون نسمة، وإمكاناتها الواعدة والمتنوعة في العديد من القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك من الحكومتين الإماراتية والإثيوبية، حيث إن كثيراً من تلك القطاعات ما يزال بكراً أو غير مكتشف، وذلك يفتح فرصاً واسعة للاستثمار التنموي الذي يلبي مصالح البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله، نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الذي يترأس وفداً رسمياً إلى هولندا، معالي أيانا زودي، وزير دولة في وزارة التجارة الإثيوبية.

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، عبد الله صالح الحمادي، مدير إدارة السياحة في وزارة الاقتصاد، وخضر غيتاهون، نائب القنصل العام ورئيس ترويج الأعمال في القنصلية العامة لجمهورية إثيوبيا في دبي.