ملاك سيارات فولكسفاجن يطالبون بتعويضات في فضيحة الانبعاثات

زوريخ (رويترز)

رفعت مؤسسة حماية المستهلك السويسرية، دعوى قضائية أمام محكمة متخصصة في نظر القضايا التجارية، نيابة عن نحو ستة آلاف مالك لسيارات فولكسفاجن، طلباً للتعويض عن الأضرار الناجمة عن فضيحة الانبعاثات التي لاحقت الشركة في الآونة الأخيرة.

وقالت المؤسسة إنها تفترض أن الأضرار تقدر بنحو 15 بالمئة من سعر بيع التجزئة الأولى للسيارات المعنية، وإنها مع شركات التأمين التي تدعم الدعوى القضائية وتريد منح أصحاب السيارات في سويسرا إمكانية الحفاظ على حقوقهم دون أي مخاطر مالية.

وأضافت المؤسسة في بيان «السيارات التي بيعت على أنها صديقة للبيئة، بيعت بسعر أعلى منذ البداية.

وبسبب التلاعب في نظام العادم، فقدت المزيد من قيمتها في السوق الثانوية». وقالت فولكسفاجن إنها ستدرس تفاصيل الدعوى القضائية بمجرد حصولها عليها، لكنها لا ترى أساساً للقضية، حيث لم يتمكن خبراء قطاع السيارات من تحديد أي خسارة ملحوظة في قيمة سيارات فولكسفاجن في السوق السويسرية.