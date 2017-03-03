الإمارات تحتفل باليوم الخليجي لحماية المستهلك بتخفيضات %50

دبي (وام)

أكدت وزارة الاقتصاد، في احتفالية نظمتها بمناسبة اليوم الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك في دبي أمس، أن حماية المستهلك تمثل إحدى أهم الأولويات التي تحرص دولة الإمارات على تحقيقها ومراقبتها وتطوير آلياتها بصورة مستمرة.

وتضمنت الاحتفالية ـ التي تحمل شعار «نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك» ـ الإعلان عن تخفيضات سعرية في مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية في مختلف أسواق دولة الإمارات، كما استعرضت أبرز الجهود الخليجية والوطنية التي اتخذت لتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك، باعتبارها هدفاً استراتيجياً تتبناه دول مجلس التعاون كافة، مع التركيز على إرشادات وممارسات التسوق الإلكتروني الآمن.

واستهلت الاحتفالية بكلمة للمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ألقاها نيابة عنه الدكتور هاشم سعيد النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أكد فيها أن حماية المستهلك تعد إحدى أهم الأولويات التي تحرص الدولة على تحقيقها ومراقبتها وتطوير آلياتها بصورة مستمرة.

وأعلن أن فاعلية «اليوم الخليجي الثاني عشر» تتضمن إطلاق حملة تخفيضات واسعة النطاق تمتد طوال الشهر الحالي، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى تصل نسبتها إلى 50%، وتشمل مجموعة كبيرة من السلع الرئيسة التي يصل مجموعها إلى 4500 سلعة في مختلف أسواق الدولة.

وقال أحمد محمد العوضي، مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن الدائرة استقبلت نحو 1230 شكوى من المستهلكين على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، وبأنها أغلقت ـ بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وغيرها من الجهات المعنية ـ عدداً من حسابات التواصل الاجتماعي التي تروج لبضائع مقلدة تنتهك حقوق أصحاب العلامات التجارية المسجلة وتعرض المستهلك للضرر؛ إذ وصل عدد مواقع إنستجرام التي أغلقت إلى 8894 موقعاً.