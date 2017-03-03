4.4 مليار درهم تداولات العقارات في دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد)

وصلت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك» في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس إلى أربعة مليارات و380 مليون درهم منها 3.1 مليار درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات ونحو مليار و280 مليون درهم عمليات رهن عقارية.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن الدائرة سجلت خلال الأيام الخمسة الأخيرة 1303 مبايعات منها 200 لأراض بقيمة 1.5 مليار درهم و1103 مبايعات لشقق وفيلات بقيمة 1.6 مليار درهم. وتقدمت «الوصل» على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 249 مليون درهم فمنطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها 24 مبايعة قيمتها 133 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 342 مليون درهم في منطقة «ورسان الأولى» تلتها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة «النهدة الثانية».

بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات ثلاث مبايعات في منطقة «الخليج التجاري الأولى» بقيمة 20 مليون درهم والثانية بمبلغ 12 مليون درهم والثالثة بـ «ثمانية» ملايين درهم.

وتصدرت «مدينة المطار» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 149 مبايعة بقيمة 147 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 7» بتسجيلها 100 مبايعة بمبلغ 160 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل رهون بقيمة مليار و280 مليون درهم منها 100 لأراض بمبلغ 775 مليون درهم و244 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 505 ملايين درهم، كان أهمها في منطقة «الوصل» بقيمة 150.7 مليون درهم وأخرى في منطقة «الثنية الرابعة» بقيمة 89.9 مليون درهم.