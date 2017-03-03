«أرابتك» تنشد العودة إلى النمو وتوزيع الأرباح في 3 سنوات

حسام عبد النبي (دبي)

قالت شركة أرابتك القابضة إنها تتطلع إلى العودة للنمو خلال 3 سنوات، عبر تنفيذ خطة استراتيجية تتضمن 3 مراحل رئيسة هي مرحلة «الاستقرار» في 2017 ومرحلة «الإعداد» في 2018، ثم مرحلة التحول للنمو وتوزيع الأرباح بدءاً من العام 2019 وما يليه من سنوات.

وخلال عرض توضيحي للمستثمرين، أكدت الشركة أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن تنفيذ برنامج إعادة الرسملة والتخلص من الأصول غير الأساسية المملوكة للشركة وتنفيذ نهج قوي لإدارة المخاطر وتحقيق استقرار الهيكل التنظيمي للمجموعة.

وأفادت أن المرحلة الثانية تتضمن تأمين محفظة مشاريع جديدة بما لا يقل عن 8 إلى 9 مليارات درهم على مستوى المجموعة، أما المرحلة الثالثة، فتتضمن تسجيل نمو ثابت في صافي الربح وتحسين التدفقات النقدية وضمان التسليم في الوقت المحدد وجذب وتنمية الموارد المناسبة لتحقيق النمو والاستمرار في تحسين الهوامش الإجمالية من أجل العودة إلى توزيع أرباح.

وتتضمن الخطة تنفيذ الشركة برنامجها الذي أعلنته من قبل لإعادة الرسملة في العام الحالي، والذي يتضمن إصدار حقوق أولوية جديدة لجمع 1.5 مليار درهم وتخفيض رأس المال، بعد أن حصلت الشركة، الأسبوع الماضي، على الموافقة المبدئية من هيئة الأوراق المالية والسلع على خطة إعادة هيكلة رأسمالها، متوقعة زيادة رأس مالها بعد هذا الإصدار إلى 6.1 مليار درهم، وذلك نهاية شهر مارس الجاري وأشارت أرابتك إلى أن الإمارات تستحوذ على 67% من محفظة مشاريع المجموعة قيد التنفيذ.

ونوهت أن الهيكلة المقترحة لبرنامج إعادة الرسملة تخضع لانتهاء تدقيق البيانات المالية للشركة عن عام 2016، والموافقة النهائية من جانب الهيئة، وستعرض الهيكلة المقترحة على المساهمين للتصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في أبريل القادم.

وتواصلت عمليات التجميع في الأسواق المالية خلال جلسة تداولات الأمس وارتفعت وتيرة التداول إثر استمرار تحويل أسهم وشراء مؤسساتي عند مستويات الأسعار الحالية.