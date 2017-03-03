محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي

دبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم «5» لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ويُشَكّل المجلس، برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيساً وعُضويّة كل من: سامي أحمد ضاعن القمزي نائباً للرئيس، وحسين ناصر لوتاه، والدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، وماجد سيف الغرير، وحسين أحمد ضاعن القمزي، وهلال سعيد المري، وعيسى عبدالفتاح كاظم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.