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سباق الشارقة الرابع

صراع بين «بينونة» و«همسة» في شوط «التكافؤ»
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تاريخ النشر: السبت 06 يناير 2018

محمد حسن (الشارقة)

يستضيف نادي الشارقة للفروسية والسباق، في الثانية ظهر اليوم، حفل سباقه الرابع هذا الموسم الذي يتضمن 6 أشواط خصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الثالث الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة.

وخصص الشوط الأول «تكافؤ» على مسافة 1200 متر، ويضم حصة كاملة من الخيول من أبرزها «إي إس الماس» (أصيل/‏‏هتشكوت) و«بارز» (ليمارتنيل/‏‏أوشيه) و«إيه إف غدير» (النيادي/‏‏فرنش) وكلها تمتلك فرصاً متقاربة في الفوز.

وخصص الشوط الثاني للمبتدئة بمشاركة 16 خيلاً لم يسبق لها الفوز، ويقود التنافس في الشوط «جينز» (واتسون/‏‏دوبس) و«جن أوي» (الحمادي/‏‏هتشكوت) والمهرة «جاسمينا دو كايرو» (العلوي/‏‏كوسغريف)، وهناك المهرة «هوت ساكي» (ليمارتنيل/‏‏أوشيه).

ويحتدم الصراع في الشوط الثالث وهو الشوط الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة على مسافة 1200 متر، ويتطلع «ليبيان بيس» (سيمار/‏‏مولن) البالغ من العمر 5 سنوات لخطف فوزه الأول بعد مسيرة مشاركات بدأها الموسم الماضي.

ويتحفز أيضاً «كامانشو» (الرايحي/‏‏كاشيرقوف) الذي يبلغ من العمر 7 سنوات لكسب الشوط، وهو الذي يخوض سباقه الخامس بالإمارات لم يحقق الفوز فيها وينافس على لقب الشوط أيضا «بينتر» (شاربي/‏‏فريزو). ... المزيد
     
 

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