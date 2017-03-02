محمد وفيق يراهن على «صفقة مضمونة»

القاهرة (الاتحاد)
«صفقة مضمونة» تمثيلية اجتماعية فلسفية هادفة، أكدت أن العلاقات الإنسانية أبقى من المال. ودارت الأحداث حول رجل أعمال يعقد صفقة مع مستثمرين لإقامة مستشفى، ما يستلزم إخلاء سكان عمارته في الحي الشعبي العريق الذي يعيش فيه. ويوكل محاميه الخاص بإقناع السكان بالرحيل إلى عمارته الجديدة في مدينة نصر، لكنهم يرفضون لارتباطهم بالحي، ويعقد معه جاره صفقة تريحه من مشاكل السكان، وهي أن يكتب وصيته ويذكر فيها أنه لو مات قبل نهاية الشهر «موعد وصول اللجنة التي ستعاين العمارة»، يتنازل عن هدمها، وأن يكتب في الوصية أنه سيمنح 20 ألف جنيه للسكان لترميمها، ويؤكد أنه سيضمن له إخلاءها في حال انتهاء المدة وهو على حي.
وشارك في البطولة محمد وفيق، ومشيرة إسماعيل، ورشوان توفيق، ومنال سلامة، وهي من تأليف السيد محمد علي، وإخراج أسامة قاسم.
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