9 إشاعات حول أطعمة صحية

أبوظبي (الاتحاد)

تروج أفكار خاطئة حول بعض الأطعمة، فيحجم كثيرون عن تناولها أو يقللونه، ويصحح موقع «ثقف نفسك» هذه الإشاعات، وفيما يلي 9 أخطاء يجدر تداركها:

1: البيض مضر بالصحة

يقال إن البيض مضر بالصحة لاحتوائه على نسبة عالية من الكوليسترول، ما يزيد نسبة الإصابة بأمراض القلب، ولكن أثبتت دراسات أن البيض ليس له علاقة بأمراض القلب، على العكس تماماً، فهو مليء بالدهون الصحية والبروتين والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

2: الدهون المشبعة غير صحية