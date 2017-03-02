نظارات شمسية قادمة من المستقبل

الشارقة (الاتحاد)

تحمل التشكيلة الرجالية لربيع وصيف 2017 من نظارات «سما» ميزات من التكنولوجيا المتطورة تعكس روح الأعمال المعدنية الفنية، مستثمرة مجموعة من المواد والخامات المتنوّعة، وفق صياغات جديدة في مجال صناعة النظارات الشمسية.

وقالت شيلا فانس، الرئيس التنفيذي للعلامة ومديرة قسم التصميم «أستمد إلهامي من شغفي الكبير بمفهوم الابتكار وفن الاكتشاف، لأرسم أفكاراً وتصاميم مترفة، تعبّر عن أناقة الكلاسيكية المعاصرة، وأنفذها بمواصفات عالية ومهارة وإتقان تجعلها جديرة بالاقتناء».

ويبرز تصميم «فانس»، المستوحى من عالم المستقبل، فهو من التيتانيوم النقي، بالإضافة إلى الجديد من سلسلة «كومباستشن» ذات هيكل التيتانيوم المرصّع بالماس، والذي يمنح مرتديه طابعاً رياضياً، مع حفاظه على ميزة خفة الوزن وسلاسة التصميم، زينّت بمرايا عاكسة ذات ظلال باهتة، بالإضافة إلى الذهب السائل بلون أصفر عيار 24 قيراطاً، والذهب الأبيض والذهبي عيار 18 قيراطاً، مع معدن البلاتين النقي.

وتتميز نماذج نظارات «سما» بدقة متناهية من حيث رقي التصميم وأسلوب الصياغة والتنفيذ، معتمدة معدن «بيتا التيتانيوم»، ومزيجاً من المواد الخام والعناصر الطبيعية، مع تقنية التشطيبات المسطحة مطفية اللمعان، ووفق نماذج وألوان عصرية تناسب أمزجة الشباب.

وللموسمين المقبلين تقدم «سما» شكلاً عصرياً معدلاً لنموذج الـ«كلوب»، الذي يمتاز بالهيكل المعدني المؤطر بأناقة، وبألوان رائقة من ظلال الأبيض وتدرجات الذهبي المنسجمة مع الإطار، والذي يتميّز من الداخل والخارج بحواشٍ ملساء مريحة وعملية، بينما تعكس موديلات طراز أطر الـ«أفييتر»، نمط سائقي السباقات، الذين يعشقون السرعة والمغامرة ويسعون لاحتلال الصدارة.