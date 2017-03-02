المرشد السياحي المواطن في طريقه إلى التخصص

نسرين درزي (دبي )

المرشد السياحي من المهن، التي باتت تسترعي اهتمام المواطنين مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع الضيافة والمرافق الترفيهية. ولأن شباب الإمارات هم الوجه الحضاري للدولة، وأنسب من يمكنه نقل الصورة المشرفة عن تاريخها وإنجازاتها وأبرز معالم الجذب فيها، تتكثف مساعي الجهات المعنية لتخريج أوائل المتخصصين بالإرشاد السياحي. وكان آخرها مبادرتا «مضياف» و«المرشد السياحي الإماراتي» لتوطين القطاع السياحي بإمارة دبي، حيث تم إعداد برنامج تدريبي متكامل لمختلف فئات المنتسبين من المواطنين والمواطنات بهدف استقطاب 500 مرشد مواطن مع نهاية 2017.

مهارات ووظائف

الصور التذكارية التي تجمع سياحاً أجانب بمرشدين ومرشدات إماراتيين بلباسهم الوطني، ستصبح أمراً مألوفاً خلال الأشهر المقبلة، إذ لا شيء يمنع شباب الدولة من خوض هذا المجال الحيوي، ولاسيما مع تسلحهم بالمواصفات التي يتطلبها المرشد المحترف. ومع توافر الشهادة الأكاديمية وإتقان اللغات والاستفادة من الدورات التدريبية المكثفة سيكون المجال مفتوحاً للمتحمسين لخوض التجربة وترك أفضل الانطباعات عن جماليات الدولة وتقاليدها ورؤيتها المستقبلية. وتنطلق الخطوة الأولى من أي برنامج تدريبي اختيار المنتسبين ممن تتوافر فيهم المعايير المطلوبة، ومن ثم تأهيلهم عبر ورش متنوعة تشمل المهارات الإدارية واللغة الإنجليزية والحاسوب الآلي. وفي مرحلة متقدمة يكون التركيز أكثر على البرامج المتخصصة في قطاع الضيافة والإرشاد السياحي إلى حين اعتماد رخص ممارسة المهنة وإيجاد الوظائف المناسبة. ولا ينتهي دور الجهات القائمة على تخريج الدفعات الشابة من المرشدين السياحيين المواطنين، وإنما يمتد إلى متابعة الأداء وقياس النتائج. وهذا ما بدأت به هيئة دبي للسياحة، التي خرجت الشهر الماضي الدفعة الأولى ممن التحقوا بمبادرة «مضياف»، وهم يتلقون حالياً تدريباتهم العملية في القطاع الفندقي على أن يشغلوا قريباً عدداً من الوظائف المتاحة. والأمر نفسه بالنسبة لبرنامج «المرشد السياحي الإماراتي»، الذي يتيح فرص التدريب العملي عبر القيام بجولات سياحية في مختلف البيئات الصحراوية والبحرية والجبلية. والتي تشمل جوانب من التراث والأصالة الحداثة والعصرية.

فخر واستمتاع