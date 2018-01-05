دبي (الاتحاد)

جدد فريق «أف 3» تفوقه لليوم الثالث على التوالي في بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي تعد أولى بطولات الصيد بالصقور للموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية، والتي تقام بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية في دبي، بمشاركة واسعة من نخبة الصقارين وأجود أنواع الطيور المخصصة للصيد.

وأحكم «أف 3»، بقيادة مجموعة من ابرز الصقارين، سيطرته في الأشواط المخصصة للبيور جير، ضمن فئة الشيوخ، وسط مزاحمة من «أم أر أم» الذي دخل على خط المنافسة، حيث شاركت خلال الأيام الثلاثة الأولى للمنافسات 490 طيراً، بواقع 180 في اليوم الأول و135 في اليوم الثاني و175 في اليوم الثالث.

وفي شوط بيور جير فرخ - السيارة، حقق الطير «نمساوي» لـ «أف 3» المركز الأول، قاطعاً المسافة بزمن 18:161 ثانية، وجاء ثانياً «بي 113» من «أف 3» محققاً زمناً وقدره 18:374 ثانية، فيما حقق المركز الثالث «ولوال» من فريق «أم أر أم» بزمن 18:378 ثانية.

وفي شوط بيور جير فرخ - النقدي، سيطر «أف 3»على المراكز الثلاث الأولى، بعدما جاء بالمركز الأول الطير (6930) بزمن 18:634 ثانية، وبالمركز الثاني الطير (12) بزمن 18:721 ثانية، وبالمركز الثالث الطير (أتش 14) بزمن 18:784 ثانية.