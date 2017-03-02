يحتفلان بخطوبتهما على طريقة «La La Land»

ترجمة : عزة يوسف

عندما قرر الأميركيان إلين فلايكلينسكي وكوري كولينز الحصول على صور احترافية للاحتفال بخطوبتهما، اقترحت المصورة مارليس هارتمان أن تستوحي موضوع الصور من فيلم «La La Land». وزار الشابان، المقيمان في ولاية كاليفورنيا الأميركية، عدداً من المواقع التي جاءت في الفيلم، كما ارتديا ملابس تماثل ملابس شخصيتي الفيلم ميا وسيباستيان (رايان غوسلينغ وإيما ستون)، في حين تولت هارتمان مهمة تمثيل بعض من سحر الفيلم، الذي رشح للحصول على جائزة الأوسكار.

وبحسب موقع «telegraph»؛ مثل بطلا الفيلم، التقت إلين وكوري في لوس أنجلوس، وتقابلا في أول موعد بينهما في مرصد غريفيث، وهو أحد مواقع الرقص بالفيلم.

وقالت هارتمان إن هدفها كان إعادة استحضار طاقة الفيلم، فضلاً عن إعادة رسم الأجواء التي حصل عليها بطلا الفيلم، مضيفة أن الكيمياء الحقيقية بين إلين وكوري، هي ذاتها التي جمعت ميا وسيباستيان بالفيلم.

ويشار إلى أنه رغم أن «لا لا لاند» رشح للحصول على 14 فئة من جوائز الأوسكار لهذا العام، منها أفضل فيلم وأفضل سيناريو وأفضل مخرج، إلا أن «مون لايت» كان هو الفائز.