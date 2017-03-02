الإسلام سيصبح أكثر دين انتشاراً عبر العالم في 2100

الاتحاد نت

سيصبح الإسلام الدين الأكثر انتشاراً في العالم بنهاية القرن الحالي. هذا ما خلصت إليه دراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث الذي يتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقراً له.

وبحسب الدراسة، سيتساوى عدد مسلمي العالم ومسيحييه بحلول عام 2070 لتصبح نسبة كل منهما نحو 32% من سكان الكرة الأرضية.

أما مع نهاية القرن الجاري، فسيزيد عدد المسلمين عن المسيحيين بنسبة واحدٍ في المئة تقريباً، إذا ما استمرت العوامل الديموغرافية القائمة حالياً على حالها دون تغيير.

وقال باحثو المركز إن الهجرة تشكل أحد العوامل التي ساعدت على زيادة عدد المسلمين في بعض بقاع العالم، ومن بينها أوروبا وأميركا الشمالية.

وأوضح الباحثون -بحسب صحيفة «دَيلي ميل» البريطانية- أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشاراً في العالم في الوقت الراهن. وأشاروا إلى أن الأرقام تفيد بأن عدد المسلمين كان يناهز في عام 2010 نحو 1.6 مليار نسمة، أي بنسبة 23% تقريباً من سكان الأرض، مُقارنةً بعدد المسيحيين البالغ 2.2 ملياراً، بنسبة 31% من البشر.