برشلونة يواجه ليفانتي والريال يلتقي سلتا فيجو

مدريد (أ ف ب)

تعود عجلة الدوران الإسباني لكرة القدم للدوران، بعد توقف أسبوعين، وحسم برشلونة المتصدر كلاسيكو الليجا في عقر غريمه ريال مدريد حامل اللقب، فيستقبل الأول ليفانتي المتواضع غداً، ويحل الثاني على سلتا فيجو الحادي عشر في المرحلة الثامنة عشرة.

وكان برشلونة الوحيد الذي لم يخسر بعد، أنهى مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سنته بفوز كبير على أرض ريال حامل اللقب بثلاثية نظيفة، فرفع رصيده إلى 45 نقطة من 17 مباراة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد و14 نقطة عن ريال مدريد الرابع، الذي يملك مباراة مؤجلة لمشاركته في كأس العالم للأندية التي أحرز لقبها.

واستعدت أندية الليجا لعودة الدوري بخوض مباريات الكأس ضمن ذهاب دور الـ16.

وتعادل برشلونة مع مضيفه سلتا فيجو 1-1، حيث خاض المواجهة بتشكيلة شبه احتياطية، إذ أراح المدرب ارنستو فالفيردي متصدر ترتيب هدافي الدوري ميسي، الأوروجوياني لويس سواريز، اندريس انييستا، والكرواتي ايفان راكيتيتش (دخل بديلا في الشوط الثاني)، كما لعب الحارس الهولندي ياسبر سيليسن أساسياً على حساب الألماني مارك-اندريه تر شتيجن.