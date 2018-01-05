نابولي يتطلع للاحتفاظ بالصدارة أمام فيرونا

روما (د ب أ)

يتطلع نابولي للاحتفاظ بصدارة الدوري الإيطالي قبل بدء العطلة الشتوية، عندما يستضيف فيرونا، صاحب المركز التاسع عشر (الثاني من القاع) اليوم، في المرحلة العشرين للمسابقة.

ومن المقرر أن تتوقف البطولة بعد انتهاء مباريات هذه المرحلة، بعدما تقرر تأجيل العطلة الشتوية المعتادة، على أن تستأنف المسابقة فعالياتها في 21 يناير الجاري.

يتصدر نابولي المسابقة برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه يوفنتوس، حامل لقب البطولة في المواسم الستة الأخيرة، لكنه يعاني من بعض التراجع في أدائه ونتائجه في الفترة الأخيرة.

وتغلب نابولي على سامبدوريا 3 /‏‏‏‏‏ 2، ثم على كروتوني (المتواضع) 1 /‏‏‏‏‏ صفر في المرحلتين الماضيتين للبطولة، قبل أن يودع بطولة كأس إيطاليا، بخسارته صفر /‏‏‏‏‏ 1 أمام ضيفه أتالانتا في دور الثمانية أول أمس الثلاثاء.

في المقابل، يخرج يوفنتوس لملاقاة كالياري، عقب تأهل الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) للدور قبل النهائي بكأس إيطاليا، بعدما تغلب 2 /‏‏‏‏‏ صفر على جاره تورينو في دور الثمانية.

ويتطلع ميلان لاستغلال قوة الدفع التي حصل عليها بعد صعوده للمربع الذهبي في الكأس، من أجل تحسين ترتيبه في ترتيب بطولة الدوري.

يلتقي ميلان، صاحب المركز الحادي عشر، الذي يبتعد بفارق 14 نقطة خلف المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا التي توج بها الفريق في سبع مناسبات، مع ضيفه كروتوني.

كما يلتقي روما مع أتالانتا، وسبال مع لاتسيو، وتورينو مع بولونيا، وجنوه مع ساسولو، وبينيفنيتو مع سامبدوريا اليوم أيضاً.