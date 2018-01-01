28 قتيلاً بقصف طيران النظام السوري للغوطة الشرقية وإدلب

عواصم (وكالات)

قتل 19 مدنيا وأصيب 25 آخرون، في غارات جوية سورية على مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية، كما قتل 9 مدنيين وأصيب العشرات بقصف جوي على ريف ادلب الجنوبي والشرقي، في حين سقطت مروحية سورية جنوب مدرسة المجنزرات التابعة للنظام في ريف حماة الشمالي الشرقي، بسبب عطل فني، دون أية أنباء عن مصير الطيارين.

وقال قائد عسكري في غوطة دمشق الشرقية أمس «شنت طائرات حربية سورية أكثر من 22 غارة على مدينة حرستا شمال شرق دمشق وقصفتها بصواريخ الفيل وقذائف عنقودية محرمة دوليا، تمهيدا لتقدم قوات الحرس الجمهوري التابع للنظام السوري والذي وصلته تعزيزات السبت من قوات درع القلمون».

وأكد القائد «قصفت القوات الحكومية وسلاح الجو مدينة حرستا بمئات القذائف بعد فشلها في تحقيق تقدم والسيطرة عليها، وخسارتها عشرات القتلى والجرحى من عناصرها بينهم ضابط برتبة عميد منذ مطلع الشهر الجاري».

من جانبه، قال مصدر في الدفاع المدني إن الطيران الحربي السوري قصف أمس، مدينة دوما وبلدتي مسرابا ومديرا كما قصف بالمدفعية بلدتي حوش الصالحية والنشابية في منطقة المرج، والتي شهدت حركة نزوح كبيرة للمدنيين، جراء اشتداد وتيرة القصف المدفعي، الذي يستهدف المنطقة منذ ثلاثة أيام متتالية.