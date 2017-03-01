الرئيس الأميركي يصدر أمراً جديداً بتقييد السفر خلال أيام

واشنطن (رويترز)

قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، إن الرئيس يعتزم الانتهاء من أمر جديد يتعلق بتقييد السفر إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة وذلك بعد أن أوقفت محاكم اتحادية العمل بقرار حظر السفر الذي أصدرته الإدارة في وقت سابق، فيما صرح مسؤولون أميركيون أن القرار الجديد سيحذف العراق من قائمة الحظر.

وقال بنس لمحطة (سي.بي.إس) «إنهم يضعون اللمسات الأخيرة على ذلك الأمر التنفيذي، وسيعلن عنه في الأيام القليلة المقبلة».

وتقول الإدارة الأميركية إن الأمر الجديد سيستثني على الأرجح أصحاب الإقامة الدائمة القانونية، مما يجعل من الصعب على المعارضين الطعن على الحظر.

من جهتها نقلت وكالة أسوشييتد برس، عن مسؤولين أميركيين، إن الأمر الجديد بشأن الهجرة، سيحذف العراق من قائمة الدول المحظورة. وأضافت أن أربعة مسؤولين قالوا إن القرار يأتي بعد ضغوط من وزارتي الدفاع والخارجية. وقالت إن الوزارتين حثتا البيت الأبيض على إعادة النظر في ضم العراق إلى القائمة، نظراً لدوره الرئيس في الحرب على تنظيم «داعش».