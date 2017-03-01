استشهاد فلسطيني بإطلاق نار من مستوطن في الخليل

القدس (أ ف ب)

استشهد شاب فلسطيني بعد أن أطلق مستوطن إسرائيلي النار عليه أمس في الخليل جنوب الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية. وقالت المصادر إن الفلسطيني قضى بإطلاق نار استهدفه بشكل مباشر داخل النقطة الاستيطانية «مزرعة مور» في جنوب الخليل. وفي المقابل، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الفلسطيني هاجم مستوطنا بسكين، وأصابه بجروح طفيفة قبل أن يطلق عليه المستوطن نفسه النار مما أدى إلى مقتله.

وفي سياق آخر، انتقدت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية أمس، تقرير مراقب إسرائيل بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صيف عام 2014. وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن التقرير المذكور «تجاهل بشكلٍ كامل الجرائم الكارثية ضد أبناء القطاع والدمار غير المسبوق الذي سببته آلة الحرب، والعدوان الإسرائيلي في المنازل والأبنية والمنشآت والمصانع والأراضي الزراعية وغيرها». واعتبرت أن على إسرائيل «البحث عن سبل السلام، وليس تعزيز قدرتها على الحرب والعدوان بحق أبناء الشعب الفلسطيني». وقالت إن «مثل هذه التقارير التي تصدر عن سلطات الاحتلال ومؤسساتها وأذرعها المختلفة غالباً ما توصي بزيادة فعالية القتل وتنتقد عدم الكفاءة في الإجرام وتتجاهل بشكل ممنهج ومقصود أن القضية الأساسية في هذه الحروب العدوانية هي سياسية بامتياز وأن سبب الصراع هو استمرار الاحتلال وحصار قطاع غزة وخنقه اقتصاديا وإنسانيا وسياسيا». وأضاف أن صدور مثل هذه التقارير «يتم في ظل غياب التقارير المسؤولة عن كيفية تحقيق السلام مع الفلسطينيين ومسؤولية الحكومة الإسرائيلية عن إفشال جميع أشكال المفاوضات».