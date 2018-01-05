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فيليز سارسفيلد الأرجنتيني يعلن ضم زاراتي

حسن سهيل: لم نتلق أي عرض رسمي.. ولدينا عدة بدائل جاهزة
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تاريخ النشر: السبت 06 يناير 2018

وليد فاروق (دبي)

أعلن نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني عن تعاقده مع مواطنه ماورو زاراتي على سبيل الإعارة من نادي واتفورد الإنجليزي، بعد انتهاء إعارته إلى نادي النصر، معلناً عن وصول اللاعب إلى الأرجنتين خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إنهاء ارتباطاته في دبي، ليبدأ مشواره للمرة الثالثة مع نادي الأصلي من جديد.

وكان واتفورد الإنجليزي قد أبدى رغبته في استعادة زاراتي، مستنداً على بند في تعاقده ينص على أحقيته في عودة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، في ظل رغبة أكثر من نادٍ الحصول على خدماته منها فيليز سارسفيلد، النادي الذي بزغ منه نجم زاراتي، والذي أكد لاحقاً إتمام تعاقده مع اللاعب من خلال نادي واتفورد.

وأكد النادي الأرجنتيني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه من المتوقع وصول اللاعب إلى بلده في غضون أيام قليلة، لينضم على الفور إلى فريقه السابق ويخوض معه منافسات الدوري الأرجنتيني موسم 2017 - 2018 المستمر حتى نهاية مايو المقبل.

يذكر أن زاراتي لعب مرتين من قبل لنادي فيليز سارسفيلد، حيث كانت انطلاقته الأولى خلال الفترة من 2004 حتى 2007، ولعب له مرة أخرى في موسم 2013 -2014 قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي، وتحديداً فريق وستهام يونايتد.

ونشرت وسائل إعلام إنجليزية منها «واتفورد أوبزرفر» أنه على الرغم من عدم تأكيد انتقال اللاعب بصفة رسمية من قبل ناديي واتفورد الإنجليزي الذي يملك البطاقة الدولية للاعب، والنصر المعار إليه اللاعب من قبل واتفورد، فإن اللاعب كشف عن رغبته في العودة إلى ناديه السابق فيليز سارسفيلد. ... المزيد
     
 

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