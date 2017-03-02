خادم الحرمين الشريفين يبدأ زيارة رسمية إلى إندونيسيا

جاكرتا (وكالات)
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ضرورة تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية التي تجمع السعودية وإندونيسيا في جميع المجالات. وقال الملك سلمان في كلمة له خلال مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو تكريما له: «يطيب لي بهذه المناسبة أن أشكر فخامتكم على هذه الدعوة، وكرم الضيافة، راجياً أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين بلدينا في جميع المجالات، بما يحقق آمال وتطلعات شعبينا الشقيقين، وأسأل الله التوفيق للجميع». وأكد أن التحديات التي تواجه العالم وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب «تحتم علينا جميعاً تعميق الحوار وتكثيف الجهود لمواجهة هذه التحديات»، معبرا عن تقديره لموقف إندونيسيا في دعم التضامن الإسلامي، ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وسعيها لتقريب المواقف بين الدول الإسلامية. بدوره، رحب الرئيس الإندونيسي بخادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، مبدياً اعتزازه والشعب الإندونيسي كافة بهذه الزيارة التاريخية. وأكد الرئيس الإندونيسي على المكانة الكبيرة والخاصة للمملكة العربية السعودية في قلوب شعب إندونيسيا، مشيراً إلى أهمية التعاون بين البلدين، وأشار إلى استعداد بلاده لأن تكون شريكاً استراتيجياً للمملكة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وصل أمس، إلى إندونيسيا قادماً من ماليزيا في إطار جولة تشمل عدة دول آسيوية. وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مطار حليم الدولي في جاكرتا، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
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