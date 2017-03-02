حضرموت تقر إجراءات أمنية لمكافحة الإرهاب

حضرموت (وكالات)

أقرت اللجنة الأمنية في حضرموت أمس إجراءات مشددة للارتقاء بمستوى الأداء الأمني في المحافظة والمديريات في الساحل والوادي وتعزيز عمليات الضبط والتحري ورفع درجة الاستعداد القتالي واليقظة في جميع المواقع والنقاط العسكرية والحزام الأمني وخفر السواحل.

ووجهت اللجنة في اجتماع برئاسة المحافظ اللواء الركن أحمد بن بريك بالتصدي لكل محاولات تهريب المخدرات والبشر من القرن الإفريقي، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين كافة الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية ومنع أي مداهمات إلا بأوامر من القضاء والنيابة وتعزيز دور الرقابة على المنشآت الفندقية.

وناقش الاجتماع الجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على ما تحقق من نجاحات وانتصارات ضد قوى الشر والظلام، ومتابعة فلول الإرهاب من عناصر «القاعدة» ومكافحة المخدرات ومحاربة الجريمة والتصدي للخارجين عن النظام والقانون. ودعت اللجنة الأمنية أبناء حضرموت، إلى مساندة جهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، في الكشف عن بقايا أوكار التنظيم الإرهابي ومساعدة الأجهزة الأمنية والعسكرية، بأي معلومات عن تواجد وتحركات أي عناصر أو جماعات مشبوهة أياً كان حجمها.

وضبطت قوات النخبة الحضرمية في مدينة المكلا، جنوب شرق اليمن، عدداً من الإرهابيين المنتمين إلى «القاعدة» أثناء مداهمة بمنطقة جول مسحة شرق المكلا، كما صادرت أسلحة من بينها منصة صواريخ.