حضرموت تقر إجراءات أمنية لمكافحة الإرهاب

حضرموت (وكالات)
أقرت اللجنة الأمنية في حضرموت أمس إجراءات مشددة للارتقاء بمستوى الأداء الأمني في المحافظة والمديريات في الساحل والوادي وتعزيز عمليات الضبط والتحري ورفع درجة الاستعداد القتالي واليقظة في جميع المواقع والنقاط العسكرية والحزام الأمني وخفر السواحل.
ووجهت اللجنة في اجتماع برئاسة المحافظ اللواء الركن أحمد بن بريك بالتصدي لكل محاولات تهريب المخدرات والبشر من القرن الإفريقي، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين كافة الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية ومنع أي مداهمات إلا بأوامر من القضاء والنيابة وتعزيز دور الرقابة على المنشآت الفندقية.
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وضبطت قوات النخبة الحضرمية في مدينة المكلا، جنوب شرق اليمن، عدداً من الإرهابيين المنتمين إلى «القاعدة» أثناء مداهمة بمنطقة جول مسحة شرق المكلا، كما صادرت أسلحة من بينها منصة صواريخ.