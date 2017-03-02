معرض يستكشف روابط مجتمع فناني الثمانينيات

أبوظبي (الاتحاد)

يستكشف معرض «لانراهم لكننا: تقصي حركة فنية في الإمارات، 1988-2008» الروابط الفنية وانزياحاتها بين مجموعة من الفنانين والشعراء والكتاب وصناع الأفلام، الذين شكلوا كينونة خاصة كانت تعرف بـ«الخمسة» ثم توسعت لتكون تيارا حديثا يقود المشهد الفني نحو المفاهيمية. المعرض من تنظيم رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، ويفتح أبوابه للجمهور اليوم الخميس عند الساعة 12 ظهرا، ويستمر حتى 27 مايو القادم.

ويستعرض المعرض أعمالاً تاريخيةً أنتجت بين العامين 1988و2008، مع التركيز بشكل خاص على أعمال عُرضت مع بعضها بعضا وقتها، كما يشمل مواد أرشيفيةً ولقاءاتٍ مصوّرةً مع أعضاء تلك الحركة الفنية، إضافة إلى غرفة قراءة خاصة لأعمال الأعضاء البارزين في الحركة، فضلاً عن مساهمات أخرى لكل من كريستيانا دي ماركي، وعادل خُزام، ونجوم الغانم، وخالد البدور. ويضم المعرض أعمالاً للفنانين حسن شريف، ومحمد أحمد إبراهيم، وعبد الله السعدي، ومحمد كاظم، وحسين شريف، وفيفيك فيلاسيني، وجوس كليفرس، وابتسام عبدالعزيز.

وفي جولة صحفية نظمت أمس قبل الافتتاح، قالت مايا أليسون، رئيسة القيمين الفنيين في الرواق «ممارسات وقصص هؤلاء الفنانين تلعب دوراً ملهماً ومؤثراً للغاية، ونأمل أن يستفيد مؤرخو الفن من الكتاب الجديد والمعرض باعتبارهما مصدراً ثميناً لدعم الدراسات التي تتناول هذا المجتمع الفني البارز».

من جانبها شرحت آلاء إدريس القيمة الفنية لبرامج الرواق، الجدول الزمني للتقاطعات التي جمعت الفنانين منذ بداية لقائهم، والمعارض الفنية التي شكلت نقطة انتقالية في مسيرة كل منهم، ومميزات أسلوب كل منهم منفردا.

‬يقام المعرض تحت إشراف وتقييم فني من مايا أليسون، بالتعاون مع القيّمة الفنية على المعارض بأنه قطّان، والفنانة الإماراتية والقيمة الفنية لبرامج رواق الفن آلاء إدريس. وتم اقتباس اسم المعرض من عنوان قصيدة ألفّتها الشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم التي تعد إحدى أوائل الأعضاء البارزين في هذا المجتمع الفني.