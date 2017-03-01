دراسة: تناول مضادات الإنفلونزا لا يؤثر على الجنين

باريس (أ ف ب)

لا يشكل تناول المرأة الحامل مضادات فيروسية ضد الإنفلونزا أي خطر على الجنين، وفق دراسة نشرت أمس في مجلة «بريتيش ميديكال جورنال» (بي إم جي) الطبية، وتعتبر أكبر دراسة تجرى حتى يومنا هذا حول أثر الأدوية المضادة للإنفلونزا التي يتم تناولها خلال الحمل.

وقام في إطارها باحثون من فرنسا والدول الاسكندينافية بمتابعة 6 آلاف امرأة وصف لهن خلال الحمل عقار أوسيلتاميفير (المصنع في مختبرات «روش» تحت اسم «تاميفلو» التجاري) وزاناميفير (المصنع في مختبرات «جي إس كاي» تحت اسم «ريلينزا» التجاري)، وذلك خلال 2008 و2010. وتمت مقارنة هذه العينة من النساء بعينة أخرى من نحو 700 ألف امرأة حامل لم يستهلكن هذه الأدوية خلال الفترة عينها.

ولم يرصد الباحثون أي خطر متزايد على الجنين، أكان ذلك مع ولادات سابقة لأوانها أو انخفاض وزن المولود أو إصابته بتشوهات خلقية. ولم تلاحظ أي فروقات عند المواليد الجدد في ما يخص نتائج التقييم الصحي.

وأخذ الباحثون في الحسبان عوامل أخرى مثل التدخين وسن الوالدة وتناولها أدوية أخرى. وبقيت النتائج هي عينها عندما اكتفى الباحثون بالتركيز على آثار تناول الأوسيلتاميفير. وخلصوا إلى أن هذه الأبحاث «تعزز نتائج دراسات سابقة مفادها أن لا علاقة بين استخدام مثبطات النورامينيداز (التي تشمل الأوسيلتاميفير والزاناميفير) وازدياد الخطر على الجنين أو المولود».