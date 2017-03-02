تحقيقات بشأن عوادم سياراتها «فيات كرايسلر»

لندن (د ب أ)

اعترفت مجموعة صناعة السيارات الإيطالية الأميركية «فيات كرايسلر أوتوموبيلز» أمس الأول بقيام عدد من السلطات في الولايات المتحدة ودول أخرى بإجراء تحقيقات بشأن احتمال انتهاك المجموعة لمعايير العوادم الغازية في سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار).

كانت وكالة الحماية البيئية الأميركية ومجلس الموارد الهوائية في كاليفورنيا قد اتهما الشركة في يناير الماضي بالفشل في الكشف عن استراتيجيات التحكم في كميات محددة من العوادم، عندما قدمت طلبات الحصول على تراخيص لبيع طرز معينة من سياراتها في السوق الأميركية.

وبحسب التقرير العام السنوي للشركة والذي أصدرته في لندن، فإن التحقيقات تشمل نحو 104 آلاف سيارة. وهذه السيارات تشمل طرز «جيب جراند شيروكي» و«دودج رام 1500» التي تعمل بمحركات ديزل سعة 3 لترات وتم إنتاجها وبيعها في الولايات المتحدة أعوام 2014 و2015 و2016.

وذكرت الشركة في تقريرها السنوي أنها تلقت «استعلامات ومذكرات استدعاء وطلبات معلومات من عدد من المؤسسات الحكومية بما في ذلك وزارة العدل الأميركية وهيئة الأوراق المالية الأميركية والمدعين العامين في عدد من الولايات».

وأضافت أنها تتعاون حاليا مع السلطات الهولندية والإيطالية والألمانية ومن المتوقع التواصل مع المدعي العام في فرنسا بشأن هذه القضية.

وأشار التقرير إلى استمرار تعاون الشركة مع التحقيقات، لكنه اعترف بأنه من غير المؤكد في الوقت الراهن ماهية التداعيات المالية لهذه التحقيقات.