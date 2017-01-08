علي معالي (القاهرة)

يسدل اليوم الستار على البطولة العربية للرجال لكرة السلة والمقامة بالقاهرة برعاية «طيران الإمارات»، حيث تقام في السادسة مساء مباراة تحديد المركز الثالث، وتعقبها في الثامنة مساء المباراة النهائية.

وكان منتخبنا الوطني ودع البطولة بعد الخسارة في الدور الثاني أمام الأخضر السعودي مساء أمس الأول بنتيجة 63 /‏‏ 68، ودفع الأبيض الثمن غالياً للبداية الخاطئة في الربع الأول للمباراة، الذي انتهى لصالح السعودية 23 /‏‏ 8، وفي بقية أرباع المباراة استطاع الأبيض تحقيق التقدم بنتيجة (16/‏‏ 13، 18/‏‏ 15، 21/‏‏ 17)، ولكن البداية الخاطئة لمنتخبنا جعلته يخسر المباراة.

وكان منتخبنا تفوق على السعودية في منافسات المجموعة ب 72 /‏‏ 70، ليرد المنتخب السعودي سريعاً على هزيمته ويتأهل للمربع الذهبي، وحصل قيس عمر لاعب منتخبنا على لقب أفضل مسجل في اللقاء برصيد 21 نقطة، تلاه طلال سالم 10 نقاط، ثم محمد مبارك 9 نقاط.

وفي مباراة أخرى بالدور نفسه، كرر المنتخب البحريني فوزه على نظيره الجزائري، وهذه المرة بنتيجة 76 /‏‏ 63 وكانت نتيجة مباراة المجموعة تفوق البحرين 82 /‏‏ 71، ليتأهل البحريني إلى المربع الذهبي.