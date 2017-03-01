الفأر «ميكي» يقود نجاح والت ديزني

إعداد: ريم البريكي

سيخلد التاريخ عبر صفحاته المتناقلة بين جيل وآخر ذكرى الراحل والت ديزني، هذا الرجل الذي استطاع أن يدون بداية حقيقية لعصر أفلام الكرتون المتحركة، وبالمؤثرات الصوتية من خلال رسومات وشخصيات تحولت إلى رموز للسعادة والبطولات، بدأها من فأر قال عنه والت ديزني ذات يوم «آمل ألا ننسى أبداً أمراً واحداً، وهو أن كل هذا النجاح انطلق من فأر». تضمنت الجوائز الشخصية لوالت ديزني في الدرجات الفخرية من جامعات هارفارد وييل وجنوب كاليفورنيا، وجامعة كاليفورنيا، كما نال الوسام الرئاسي للحرية، وفيلق الشرف الفرنسي.

ولد مبتكر شخصية «ميكي ماوس» في شيكاغو، إلينوي، في الـ5 من شهر ديسمبر العام 1901، وكان والت واحدا من خمسة أطفال، أربعة أولاد وفتاة.

في وقت مبكر، برزت موهبة والت بالرسم، وباع أول رسوماته لجيران العائلة، وكان وقتها لا يزال في السابعة من عمره، قسم اهتمامه بين الرسم والتصوير الفوتوغرافي، فكان له التعاون مع العديد من الصحف الأميركية التي عمل في بعضها كرسام كاريكاتير، وفي بعضها كمصور فوتوغرافي.

خلال الحرب العالمية الأولى، تقدم والت ديزني بطلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض لصغر سنه، حيث لم يتجاوز 16 عاما، فقام بمساعدة صديق له بتزوير شهادة ميلاده حتى يتمكن من دخول الخدمة العسكرية، وهو ما تم له فعمل سائقا لسيارة إسعاف الصليب الأحمر، كان يقوم بنقل مسؤولي الصليب الأحمر.