بحث الاستفادة من التجربة الهولندية في مجال الابتكار

أمستردام (وام)

شهدت زيارة وفد الدولة إلى هولندا برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع كبار مسؤولي الحكومة الهولندية، وجولات ميدانية شملت أكبر 7 معاهد ومؤسسات هولندية رائدة في مجالات الابتكار وحاضنات الأعمال وحدائق العلوم ومراكز بحوث الفضاء. كما اطلع الوفد على أبرز التكنولوجيات الهولندية في الطاقة وحلول المياه وبحوث الغذاء والأجهزة الإلكترونية وتقنية «الهايبرلووب» للقطارات فائقة السرعة.

والتقى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، عمدة مدينة روتردام أحمد أبو طالب، واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر بلدية المدينة، العلاقات المتميزة القائمة وسبل تعزيزها وتوطيد الروابط الاقتصادية والتجارية بين مجتمع الأعمال واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الاقتصاد على العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة هولندا، وحرص الدولة على تعزيز آليات التعاون في المجالات المتعلقة بالابتكار والتقنيات التكنولوجية الحديثة، في ظل ما تمتلكه هولندا من خبرات ومراكز رائدة عالميا في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الجانبين اتخذا خطوات إيجابية عديدة لصياغة نماذج فعالة للتعاون فيما بين مراكز البحوث والجامعات وحاضنات الأعمال والابتكار وهو ما يمهد لمرحلة أكثر نشاطا في علاقات التعاون الاقتصادي المشتركة.

وأكد أهمية تعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال لما يمثله القطاع الخاص من ركيزة أساسية من ركائز النمو والتطور وفتح آفاق أوسع لشراكات تخدم الأهداف التنموية وتحقق التقدم المستهدف في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد عمدة روتردام على أهمية الشراكة التي تجمع البلدين، في ظل القواسم الاقتصادية المشتركة من بيئة أعمال جاذبة ومتطورة وأسواق منفتحة على العالم، فضلا عن اعتبار كل منهما بوابة للدخول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط من جانب والسوق الأوروبي من جانب آخر.

وضم وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومحمد وضم وفد الدولة خميس المهيري وكيل وزارة ومستشار الوزير لشؤون السياحة، وسعيد علي النويس سفير الدولة لدى هولندا. كما ضم الوفد نخبة من ممثلي جهات حكومية اتحادية ومحلية ضمت خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بالإنابة، وجمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وأحمد عبيد الطنيجي نائب المدير العام بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة AUS، وممثلين من وزارة الطاقة والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة تنظيم الاتصالات، وصندوق أبوظبي للتنمية، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وشركة مصدر، ومجلس الأعمال الهولندي في دبي.