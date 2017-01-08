700 لاعب ولاعبة أكدوا الحضور وتوقعات بالوصول إلى 1000

أمين الدوبلي ( أبوظبي)

أكد البرازيلي رودريجو فاليريو السكرتير الفني لجولات أبوظبي جراند سلام أن عدد اللاعبين المسجلين رسميا للمشاركة في الجولة الرابعة من بطولة جراند سلام، التي تقام في أبوظبي يومي 13 و 14 الجاري في صالة أيبيك أرينا قد تجاوز الـ 700 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أنه تم تمديد موعد التسجيل 24 ساعة إضافية ليغلق غدا بدلا من اليوم بعد الضغط الشديد في التسجيل بالأيام الأخيرة كنوع من الاستجابة للراغبين في المشاركة بالبطولة خصوصا في الأيام الأخيرة.

وقال فاليريو أنه يتوقع أن يرتفع يصل عدد اللاعبين المسجلين ليلامس الـ 1000 لاعب ولاعبة، ويتوقع أيضا أن يتزايد عدد الدول المشاركة من 43 اليوم إلى 50 دولة مع إغلاق باب التسجيل، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون جولة أبوظبي هي الأقوى من بين كل الجولات السابقة لأنها تشهد مشاركة كل الأبطال الفائزين في الجولات السابقة، خصوصا من أصحاب الحزام الأسود، لأن اللجنة المنظمة أعلنت من بداية الموسم ومنذ انضمام العاصمة الإماراتية إلى جولات أبوظبي جراند سلام أنها ستوجه الدعوات إلى الفائزين والفائزات بالميداليات الذهبية في كل الأوزان والفئات بالحزام الأسود للحضور بتذاكر مجانية إلى أبوظبي والمشاركة في الجولة الرابعة.

وقال فاليريو: إن المنافسات سوف تقام على 9 أبسطة، ولكن لدينا مفاجأة في شكل الأبسطة سوف نعلن عنها في وقت لاحق، حيث إننا سنحرص على توفير نوع من الإثارة والمتعة في وضع بعض الأبسطة في النزالات النهائية بالأحزمة المتقدمة مثل البني والأسود، لمضاعفة نسب التشويق عند الجماهير، ولا سيما في ظل التوقع بأن الأسماء الكبيرة على مستوى العالم هي التي ستتأهل للأدوار النهائية، وسوف تكون نزالاتها هي الأكثر قوة ومهارة وإثارة وحماس، ونحن على ثقة بأن الجماهير التي تحضر المنافسات سوف تستمتع بكل فقرات النزالات على مدار اليومين سواء في نزالات البدلة أو نزالات دون البدلة، كما أنه سيتم تكريم أفضل 3 أكاديميات في الدولة تهتم بتطوير لعبة الجو جيتسو.

وتابع فاليريو: أعمال التجهيز للصالة بدأت بالفعل، وسوف تنتهي قبل بداية البطولة، وتم تحديد موعد الوزن بمساء اليوم الذي يسبق المنافسات وفي صباح اليوم التالي وصباح اليوم الأخير، ومن المتوقع أن يبدأ وصول أبطال العالم والنجوم المشاركين في البطولة اعتبارا من غد، ليتوالى وصولهم في الأيام التالية حتى موعد انطلاق البطولة.

قال فاليريو: من أهم الأسماء الشهيرة التي أكدت حضورها والمشاركة في الجولة الرابعة فيليبي بانا، وجوزيه جونيور، ولويز بانزا، واليكساندر ريبيرو، وجابريل ارديس، وروبيرتو ساتوشي، وادوين نجمي، وباولو مياو، تياجو برافو، واندريه كامبوس، وريكاردو ايفانجيليستا، وتومويوكي هاشيموتو، ومارشيو أندريه بالنسبة للرجال، ومن أشهر بطلات العالم لويزا مونتيرو، وناثيلي ميلو، وبيتريس ماسكيتا، وانا سرور، وهؤلاء جميعا من أصحاب الحزام الأسود الذين سبق لهم الفوز في الجولات السابقة.

وأضاف: هناك سبب آخر يجعل الجولة الرابعة من «أبوظبي جراند سلام» في أيبيك أرينا أقوى الجولات وهو قيمة الجوائز والمكافآت المالية التي تم رصدها لتلك الجولة والتي تبلغ 200 ألف دولار أميركي بدلا من 100 ألف في السابق بجولات طوكيو ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو، كما أن أندية ومؤسسات الإمارات المهتمة بالجو جيتسو سوف تتواجد في البطولة من خلال لاعبيها الذين يمثلوها في الحدث، وهو الأمر الذي سيفتح المجال أمام جماهير الأندية في الحضور وتشجيع لاعبيهم.

جدير بالذكر أن الجولات الثلاث الماضية من النسخة الثانية للبطولة أقيمت في لوس أنجلوس بداية سبتمبر، وطوكيو في أكتوبر، وريو دي جانيرو في نوفمبر، وسوف تقام الجولة الرابعة في أبوظبي الجمعة والسبت المقبلين، فيما تقام الجولة الخامسة والأخيرة في لندن مارس المقبل.