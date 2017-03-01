294 خيلاً في مهرجان الشارقة للجواد العربي

محمد حسن (الشارقة)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق اليوم «مهرجان الشارقة الدولي الثامن عشر للجواد العربي» الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية ومجلس الشارقة الرياضي وبرعاية «هيئة مطار الشارقة الدولي» الراعي الرسمي وشركة لونجين وشركة ألفا والسوق الحرة بمطار الشارقة «ديفري» ووكالة مطار الشارقة للسفريات «ساتا» وإسطبلات الشراع وبرعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية وصحيفة الأصالة الإلكترونية.

ويقام المهرجان الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 294 جوادا من 15 دولة هي: الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، الكويت، الأردن، مصر، العراق، سوريا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، بريطانيا، الدنمارك، وإيطاليا.

وتبدأ فعاليات المهرجان الساعة الثالثة من عصر اليوم بأرض الصالة المغطاة بالنادي بالشوط الأول وهو شوط المهرات بعمر سنة واحدة مقسم إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج)، يليه الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر سنتين مقسم إلى فئتين (أ، ب) ثم الشوط الثالث للمهرات بعمر ثلاث سنوات مقسم إلى فئتين (أ، ب).

وتبدأ فعليات الثاني غدا بالشوط الرابع المخصص لفئة الأمهار بعمر سنة واحدة مقسم إلى فئتين (أ، ب) يليه الشوط الخامس وهو لفئة الأمهار بعمر سنتين مقسم إلى فئتين (أ، ب) ثم الشوط السادس وهو مخصص للأمهار بعمر ثلاث سنوات مقسم إلى فئتين (أ، ب) يليه الشوط السابع للأفراس من عمر 4 حتى 6 سنوات مقسم إلى فئتين (أ، ب) ويعتبر الشوط الثامن آخر فعاليات اليوم الثاني وهو مخصص للأفراس بعمر سبع سنوات فأكبر. وتنطلق فعاليات اليوم الختامي بعد غد في الساعة الثالثة بالشوط التاسع وهو مخصص للفحول من 4 حتى 6 سنوات مقسم إلى فئتين (أ، ب) يليه الشوط الأخير قبيل أشواط البطولة هو للفحول بعمر سبع سنوات فأكبر. ويتأهل كلٌ من الخيول الحائزة على المركز الأول والثاني للمشاركة في أشواط البطولة الستة، وهي بطولة المهرات بعمر السنة، والمهرات بعمر سنتين وثلاث سنوات، والأفراس، والأمهار بعمر سنة، والأمهار بعمر سنيتن وثلاث سنوات، وأخيرا الفحول.