الحبتور وزيدان يجددان أملهما في المربع الذهبي

دبي (الاتحاد)

شهدت الجولة السابعة لكأس جوليوس باير الذهبي للبولو 2017، التي أقيمت أمس الأول بملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو بدبي، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، غزارة في الأهداف وصلت إلى 40 هدفاً، وأسفرت نتيجة المباراتين عن فوز فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور على فريق بن دري بقيادة سعيد بن دري بنتيجة 11-10، وفي المباراة الثانية نجح فريق زيدان بقيادة السعودي عمرو زيدان من تجاوز فريق الذئاب بقيادة الشاب حبتور الحبتور بنتيجة 10-9.

وبهذه النتائج، جدد فريق الحبتور آماله ببلوغ المربع الذهبي للبطولة، بفوزه في مباراتين وخسارة وحيدة، والحال لم يختلف عند فريق زيدان بفوزه كذلك في مباراتين وخسارة وحيدة ليلحقا بفريق بن دري وأبوظبي اللذين حجزا مقعديهما مبكراً في مربع ذهب البطولة، ويتساوى معهما فريق الإمارات بفوزين وخسارة وحيدة.

وتبقى نتيجة مباراة الحبتور والإمارات والتي تقام غداً، هي الفيصل في تحديد هوية المتأهل الثالث للمربع الذهبي، فيما تحدد مباراة زيدان وبنجاش بعد غد، الفيصل في تحديد هوية الفريق الرابع الذي يكمل عقد فرق المربع الذهبي، بينما فقدت فرق ديزرت بالم ومهرة وبنجاش والذئاب فرصهم في التأهل.

وشهدت مباراة الحبتور وفريق بن دري قمة الإثارة والتحدي وحبست الأنفاس في أمتارها الأخيرة، وخاصة أنها كادت أن تفسد فرحة فريق الحبتور الذي وصل بالنتيجة مع نهاية الشوط الثالث لمصلحته بنتيجة 9-3.