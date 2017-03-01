منتخبنا يدخل أجواء البطولة العربية للملاكمة

أمين الدوبلي (أبوظبي)
يدخل اليوم منتخبنا للملاكمة مرحلة إعداده الأخيرة للمشاركة في البطولة العربية للشباب بالقاهرة من 5 إلى 8 مارس الجاري، ومن المنتظر أن يركز الجهاز الفني بقيادة الأردني عمر المجالي مع اللاعبين على وضع اللمسات الأخيرة لخوض التحدي الإقليمي المهم، والخروج بأكبر قدر من المكاسب في ظل التنافس مع دول تملك تاريخاً عريقاً مع اللعبة .
وكان المنتخب قد وصل إلى القاهرة قبل 5 أيام، وتوجه مباشرة إلى الإسكندرية لإقامة معسكر تدريبي مع المنتخب المصري بموجب بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحادين. وكان في استقبال بعثة منتخبنا الدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري، وعدد من أعضاء منطقة الإسكندرية للملاكمة، حيث تحدث الدكتور غنيم مع عمر صالح الكندي عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة ورئيس بعثة منتخبنا عن آخر التطورات التي شهدتها اللعبة في العالم بالمرحلة الأخيرة، وكيفية تعظيم الاستفادة من بروتوكول التعاون في تحقيق نقلة نوعية في البلدين الشقيقين، فضلاً عن الاستثمار الأمثال للمعسكر المشترك بين المنتخبين في تجمع الإسكندرية وتبادل الخبرات الفنية، وإقامة النزالات القوية بين الطرفين لتحقيق الاحتكاك المطلوب لدخول أجواء المنافسات في البطولة العربية مبكراً، وقام رئيس الاتحاد المصري بإهداء رئيس بعثة منتخبنا عمر صالح الكندي درع الاتحاد المصري خلال الاستقبال.
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ومن المنتظر أن يتوجه المنتخب من الإسكندرية إلى القاهرة بعد غد، للمشاركة في المنافسات الرسمية بالبطولة العربية التي تقام في المركز الأولمبي بالمعادي.
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