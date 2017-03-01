منتخبنا يدخل أجواء البطولة العربية للملاكمة

أمين الدوبلي (أبوظبي)

يدخل اليوم منتخبنا للملاكمة مرحلة إعداده الأخيرة للمشاركة في البطولة العربية للشباب بالقاهرة من 5 إلى 8 مارس الجاري، ومن المنتظر أن يركز الجهاز الفني بقيادة الأردني عمر المجالي مع اللاعبين على وضع اللمسات الأخيرة لخوض التحدي الإقليمي المهم، والخروج بأكبر قدر من المكاسب في ظل التنافس مع دول تملك تاريخاً عريقاً مع اللعبة .

وكان المنتخب قد وصل إلى القاهرة قبل 5 أيام، وتوجه مباشرة إلى الإسكندرية لإقامة معسكر تدريبي مع المنتخب المصري بموجب بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحادين. وكان في استقبال بعثة منتخبنا الدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري، وعدد من أعضاء منطقة الإسكندرية للملاكمة، حيث تحدث الدكتور غنيم مع عمر صالح الكندي عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة ورئيس بعثة منتخبنا عن آخر التطورات التي شهدتها اللعبة في العالم بالمرحلة الأخيرة، وكيفية تعظيم الاستفادة من بروتوكول التعاون في تحقيق نقلة نوعية في البلدين الشقيقين، فضلاً عن الاستثمار الأمثال للمعسكر المشترك بين المنتخبين في تجمع الإسكندرية وتبادل الخبرات الفنية، وإقامة النزالات القوية بين الطرفين لتحقيق الاحتكاك المطلوب لدخول أجواء المنافسات في البطولة العربية مبكراً، وقام رئيس الاتحاد المصري بإهداء رئيس بعثة منتخبنا عمر صالح الكندي درع الاتحاد المصري خلال الاستقبال.

وتضم بعثة المنتخب 10 لاعبين، كخليط من عناصر المنتخبين الشباب والأوليمبي وهم صعب ميرزا، وشهاب الضباري، وحمد المعمري، ومحمد عبدالواحد، وسلطان الظاهري، وفهد الخوري، وراشد الساعدي، ومحمد الهاملي، وعلي الخروصي، وعامر الصويدر، وسوف يشارك منهم 5 لاعبين في البطولة العربية هم محمد عبدالواحد، وسلطان الظاهري، وفهد الخوري، وراشد الساعدي، ومحمد الهاملي، فيما يستعد الآخرون للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام في أوزبكستان بشهر أبريل المقبل.

ومن المنتظر أن يتوجه المنتخب من الإسكندرية إلى القاهرة بعد غد، للمشاركة في المنافسات الرسمية بالبطولة العربية التي تقام في المركز الأولمبي بالمعادي.

وأكد عمر المجالي أن المعسكر حقق المستهدف، والفوائد بالجملة، حيث الفرصة كانت متاحة فيه لإقامة حصتين تدريبيتين يومياً، بالإضافة إلى الحصة النظرية، وأن الطقس الرائع، ساهم في رفع معدلات الحماس لدى اللاعبين، مشيراً إلى أن الاحتكاك بلاعبي المنتخب المصري أكسب لاعبينا الثقة المطلوبة قبل الدخول في المعترك العربي، خصوصاً أن الملاكمة المصرية لها تاريخ طويل. من ناحيته أشار عبدالله الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية إلى وجود اتجاه قوي بالاتحاد لإقامة معسكر خارجي للمنتخب الأول في إحدى الدول الآسيوية من أجل رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين، خاصة أننا لدينا اهتمام كبير بكل المنتخبات ونعتبرهم أولوية في المرحلة المقبلة على ضوء الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها الاتحاد أخيراً برئاسة أنس العتيبة بهدف تطوير مستوياتها في كل المراحل.