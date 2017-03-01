منافسة ساخنة على عضوية الاتحاد العربي للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

تحتضن مدينة مراكش المغربية اليوم انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجودو، والتي تشهد انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، حتى الدورة الأولمبية 2020.

وتعقد عمومية الاتحاد العربي للجودو وسط اهتمام كبير من قبل الاتحادات الأعضاء، بعد أن حسمت رئاسة الاتحاد للمهندس اليمني نعمان شاهر الرئيس الحالي للاتحاد بالتزكية، ليبقي الصراع والمنافسة على عضوية الاتحاد التي ستكون هي الأصعب في ظل تقدم 8 مرشحين، يتنافسون على 5 مقاعد، فيما تشتد المنافسة على مقعد النائب الأول والثاني للرئيس بين دول شمال أفريقيا والخليج العربي في ظل وجود 4 مرشحين، حيث يتم اختيار مرشحين فقط لشغل المنصبين القياديين.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج خلال اتصاله بمرشح الإمارات للجودو محمد جاسم سجواني عضو مجلس إدارة الاتحاد والأمين المساعد المشارك، بهدف المحافظة على مقعد الإمارات في عضوية الاتحاد العربي.

وقال الدرعي إن الاتحاد يدعم ترشح محمد جاسم ممثل الإمارات في الانتخابات للاستمرار في عضوية الاتحاد العربي للجودو لدورة ثالثة، بعد النجاحات التي حققها في الفترة الماضية، والتي انعكست بصورة إيجابية على موقع الجودو الإماراتي عربيا وقاريا، مؤكدا أن حضور أبناء الإمارات في المناصب الإقليمية والدولية في مختلف المنظمات الرياضية الخارجية يتماشى مع استراتيجية الرياضة الإماراتية التي أصبحت علامة متميزة في عالم الرياضة دوليا، بفضل الدعم الذي تجده من القيادة الرشيدة.

من جانب آخر وجه رئيس اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج بضرورة الاهتمام الفني والتنظيمي لإنجاح بطولة كأس رئيس الدولة للمصارعة التي تقام اليوم بصالة سيف اليعربي بمدينة كلباء بالمنطقة الشرقية والتي تمثل الجولة النهائية لبطولة الكأس الغالية، تزامنا مع مبادرة «عام الخير» والتي تشهد مشاركة 6 فرق والتي تأهلت لتلك المرحلة على ضوء التصفيات التي تمت في الدور التمهيدي بعد دمج الفرق في منتخبات المناطق والتي تتمثل في فرق العين، الشارقة، دبي، كلباء، التراث أبوظبي، ونادي الفجيرة للفنون القتالية.