لغات السماء

موريس أولندر

إعداد - إبراهيم الملا

لطالما تبارى الفلاسفة واللاهوتيون وفقهاء اللغة في تحديد جغرافية الفردوس الرائعة، وتعيين اللغة التي كان يجري التخاطب بها هناك، حتى أن أبحاثهم بلغت حدّاً من التشعب تتعذر علينا معه الإحاطة بمسالكها وانعطافاتها.

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دعا القديس أوغسطين (345- 430) إلى الأخذ بالرواية الرسمية التي تجعل من العبرية «لغة الأصول الإنسانية»، لكن العصور القديمة نفسها عرفت عدداً من المناهضين لهذه النظرية أمثال تيودوروس الصوري الذي قضى للسريانية بالتفوّق على العبرية، وغريغوروس النيصي الذي أكّد أن العبرية ليست أقدم اللغات.

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