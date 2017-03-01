لغات السماء

إعداد - إبراهيم الملا
لطالما تبارى الفلاسفة واللاهوتيون وفقهاء اللغة في تحديد جغرافية الفردوس الرائعة، وتعيين اللغة التي كان يجري التخاطب بها هناك، حتى أن أبحاثهم بلغت حدّاً من التشعب تتعذر علينا معه الإحاطة بمسالكها وانعطافاتها.
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دعا القديس أوغسطين (345- 430) إلى الأخذ بالرواية الرسمية التي تجعل من العبرية «لغة الأصول الإنسانية»، لكن العصور القديمة نفسها عرفت عدداً من المناهضين لهذه النظرية أمثال تيودوروس الصوري الذي قضى للسريانية بالتفوّق على العبرية، وغريغوروس النيصي الذي أكّد أن العبرية ليست أقدم اللغات.
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إن يقظة الوعي القومي في مناطق عدّة من أوروبا، قد أذكى في مرحلة أولى روح المنافسة بين شعوبها، بحيث عكف كل منها منفرداً على استبانة ملامح اللغة الأوليّة في لسانه القومي، ثم جاءت لاحقاً فكرة اللسان القديم المشترك بين اللغات الأوروبية لتطلق نموذجاً مفهومياً مجرّداً قيّض له أن يجد الصيغة في الفرضية الهندو أوروبية، وقد راحت هذه الأخيرة تنمو وتزدهر في غضون الفترة الممتدة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر وسط مناخ من الجدل الناشط حول الأشكال البدائية الخاصة باللغات الهندو أوروبية، والنقاشات الآثارية الرامية إلى تحديد موطن الهندو أوروبيين الأوائل. ... المزيد