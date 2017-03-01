البحث عن القصة

فريد رمضان

استطاع الخطاب السينمائي أن يشكل عنصراً مهماً وضرورياً للمجتمع، إضافة إلى تحقيق الحاجة النفسية والذاتية للمشاهد، من خلال تواصله مع أفلام تخاطبه وتكشف له عن هويته ومكانته ولغته وصوره، ولذلك سعت الدول إلى تأصيل الخطاب السينمائي عبر توفير متطلباته الخاصة كصناعة كبيرة تنطوي على ثلاثة عناصر رئيسة: اجتماعية واقتصادية وسياسية. ولو تحدثنا اليوم حول أكثر الدول ترتيبا في عدد إنتاج الأفلام والاستثمار في الصورة عبر الخطاب السينمائي فإن الهند تتصدر الترتيب العالمي في إنتاج الأفلام الطويلة للعام 2015م (1)؛ إذ بلغت 1966 فيلما تقريبا، في حين أنتجت الولايات المتحدة الأميركية ما يقارب من 791 فيلما، ثم الصين 686 فيلما، اليابان بـ 581 فيلما وفرنسا 300 فيلما والمملكة المتحدة 201 فيلما، ألمانيا 236 فيلما، إسبانيا 254 فيلما، كوريا الجنوبية 269 فيلم وأخيراً إيطاليا 186 فيلماً (2).

ولو ابتعدنا عن الترتيب العالمي وتوقفنا أمام بعض الأرقام العالمية الأخرى، فأننا سنكتشف التالي: بلغ إنتاج تركيا في العام 2015م 137 فيلما، ماليزيا 80 فيلما، تايلاند 42 فيلما، إيران 84 فيلما، إسرائيل 32 فيلما. (3)

ولو توقفنا أمام الإنتاج السينمائي العربي، فإن الأرقام سوف تقول لنا التالي:

أنتجت مصر في العام 2015م 28 فيلما، تونس 8 أفلام(4)، بعد أن بلغت 21 فيلما في 2007م، أما المغرب فقد بلغ إنتاجها في العام 2015م 28 فيلماً، لبنان 15 فيلما(5)، في حين أنتجت دول الخليج العربية (ونقصد بها؛ العراق، الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، عمان، واليمن) ثلاثة أفلام روائية في العام 2013م، زادوا إلى 5 أفلام في 2014م.