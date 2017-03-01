الطريق إلى السلام الداخلي

المـارية حـامـد

يقول المثل الشعبي «طقّت مرارته» أو «مرارتي انفقعت»، هذه المقولات لها دلالات وإشارات معينة عند استخدامها، فهي لم تأتِ من الفراغ، بل من التجارب والأحداث التي تمر في حياتنا. وقد شغلت حادثة عملية استئصال «مرارة» ابنة زميلة لي لم تتجاوز سن الثامنة عشرة بعد، حيزًا من انتباهي وتفكيري. إذ باحت لي زميلتي باستغرابها وحزنها عند سماع تعليق أحد الأطباء مطمئنًا إياها عن حال ابنتها قائلاً: «المرارة عبارة عن كيس يتجمع فيه سائل الصفراء، إنها عملية بسيطة جِدَّا نظرًا لوجود الأجهزة الطبية الحديثة، فهي ببساطة مثل عملية استئصال اللوزتين! المرارة ليست بالعضو البالغ الأهمية ويستطيع المرء أن يعيش من دونه! لا تقلقي ستتم العملية في غصون ساعة!...». استهجنت صديقتي استخفاف الطبيب بالمسألة معلقةً: «كل عضو في جسدنا له دور مهم يا دكتور وإلاّ لمَ خُلق! عفوًا لا أوافقك الرأي!».

أسئلة

راودتني حينها تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع، ما هي وظيفة المرارة؟ ما هو سبب هذا العارض المرضي؟ كيف نقي جسدنا من الأمراض؟ وهل الحمية الغذائية وحدها تكفي؟ وهل إزالة المرارة تؤدي إلى مضاعفات وآثار سلبية على الجسد وعلى الحالة النفسية؟ يُنصح المريض في بعض الأحيان بإزالة العضو المتضرر بأسرع وقت ممكن! فلم لا يجد الطب حلاً بديلاً يحافظ به على سلامة العضو بدلا من إزالته؟!

اطلعت على الكثير من الأبحاث والمقالات الطبية، لكنها لم تجب عن استفساراتي! الإحصاءات حول العالم تؤكد بأنّ معدل عمليات إزالة المرارة في تزايد مستمر «إزالة المرارة هي واحدة من العمليات الأكثر شيوعًا في المملكة المتحدة، نحو ستين ألف شخص تُجرى لهم العملية كل عام!». وفقًا لتقرير من جامعة أدنبره- إسكتلندا، نشر في 13 أبريل 2016.

وخلال بحثي في المعاجم العربية عن معنى كلمة «مرارة» وجدت ما يلي: «مصدر كلمة مرارة (مرَّ)، مرارة الشيء: (طعم غير مستساغ)، يشعر بمرارة مما حدث (أي يشعر بغصة وألمٍ مضنٍ)، (انشقت مرارته غيظًا): غضب غضبًا شديدًا!.