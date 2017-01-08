5 لجان تحضيرية لمؤتمر الرياضة في مواجهة الجريمة بدبي

دبي (وام)

بدأ العد التنازلي للمؤتمر الدولي السادس للرياضة في مواجهة الجريمة الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي من 17 إلى 19 يناير الحالي.

وتم تشكيل خمس لجان منبثقة عن اللجنة المنظمة العليا التي يترأسها اللواء عبدالرحمن محمد رفيع مساعد قائد عام شرطة دبي لإسعاد المجتمع والتجهيزات وهي لجنة المراسم والتشريفات برئاسة العقيد محمد راشد عبدالله، ولجنة الضيافة برئاسة العقيد خلفان الجلاف، ولجنة الإسكان والإقامة برئاسة المقدم محمد سالم المهيري، واللجنة الإدارية برئاسة النقيب خليفة إبراهيم، واللجنة الإعلامية التي تضم الزميل محمد حمصي منسقاً إعلامياً.

وناقش اجتماعان تنسيقيان عقدا في نادي ضباط الشرطة بالقرهود تفعيل الأدوار من أجل ظهور المؤتمر بصورة مشرفة وبحث التحضيرات الخاصة بمقر الحدث الذي يشتمل على مركز إعلامي متكامل يضم جميع وسائل الاتصال من إنترنت وأجهزة متطورة لتسهيل مهمة الإعلاميين والوقوف على تجهيزات القاعة الرئيسة.

واطلع العقيد جاسم خليل ميرزا منسق عام المؤتمر على ما تم إعداده بشأن مكان عقد الورشة التدريبية التي ستقام على هامش الحدث حول كيفية التعامل مع الطفل المتحرش به في المجال الرياضي، والتي ستحاضر فيها الدكتورة بنة بوزبون من مملكة البحرين المتخصصة في هذا المجال، والمتوقع أن يحضرها أكثر من 500 مشارك من العاملين في المجالات الاجتماعية والنفسية والتربوية في المدارس الحكومية والخاصة.

كما تم الاطلاع على جميع مرافق نادي ضباط الشرطة التي خصصتها القيادة العامة لتسهيل مهمة الوفود المشاركة.

كما تم بحث مهام فريق العمل المكلف باستقبال الوفود وتسهيل وصولهم إلى مقر إقامتهم حيث أشاد العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا بالجهود المبذولة من قبل اللجان وفرق العمل معرباً عن تفاؤله بنجاح المؤتمر في ظل تلك التحضيرات المكثفة وحرص اللجان على تكريس هذا الجانب متمنياً لضيوف الإمارات الخروج بأكبر فائدة ممكنة خاصة أن المؤتمر يقام هذا العام بثوب جديد وورش عمل جديدة.