محمد بن راشد يبحث مع رئيس سيشل تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي السياحة والنقل الجوي

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر زعبيل، ظهر أمس، راني فور، رئيس جمهورية سيشل والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بالضيف، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وبحث سموه مع فخامته العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سيشل، وسبل تعزيزها، خاصة في قطاعي السياحة والنقل الجوي.

وأشاد رئيس سيشل بالعلاقات الثنائية، ورحب بالسياح من دولة الإمارات في بلاده، مشيراً في هذا السياق إلى دور طيران الإمارات في تعزيز العلاقات السياحية والثقافية بين البلدين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وأحمد سعيد النيادي، القائم بأعمال سفارة الدولة لدى سيشل.

ترقية عبد الله خليفة المري إلى رتبة لواء

دبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بترقية العميد عبدالله خليفة المري إلى رتبة لواء. وقد وجّه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على قرار سموه والثقة الغالية التي يوليها للقيادات من أبناء الوطن. وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بجهود اللواء عبدالله خليفة المري، وتفانيه وإخلاصه في أداء واجبه في خدمة الوطن وتحقيق أمنه.