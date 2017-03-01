الأمم المتحدة تنتقد استفزازات بيونج يانج وسيؤول تطالب بتعليق حقوقها

واشنطن (وكالات)

ندد مجلس الأمن الدولي، أمس الأول، بالإجماع وبدعم من الصين، بمحاولات كوريا الشمالية «غير المسؤولة والاستفزازية» للالتفاف حول العقوبات. في حين أبدت الولايات المتحدة «تصميمها»، على الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة «التهديدات» النووية لكوريا الشمالية، وتحدثت عن فرض عقوبات إضافية على بيونج يانج.

وأعلن سفير أوكرانيا فولوديمير يلتشنكو، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن، أنه تم الاتفاق خلال الجلسة المغلقة على «أهمية التجاوب التام» مع قرارات العقوبات.

وأيدت الصين الحليف الوحيد لكوريا الشمالية قرار مجلس الأمن الذي يأتي بعد تقرير للجنة تابعة للأمم المتحدة، كشف أن بيونج يانج تتهرب من العقوبات الدولية من خلال استخدام وسطاء أو شركات وهمية لمواصلة التجارة، خصوصاً مع ماليزيا والصين.

وأكد التقرير أن كوريا الشمالية «تلتف على العقوبات حول تجارة السلع المحظورة مع تقنيات تهرب يزداد حجمها ومداها باستمرار».