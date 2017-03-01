أردوغان: منبج جبهتنا التالية ونريد دوراً في الرقة دون مشاركة كردية

عواصم (وكالات)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن فصائل الجيش الحر المدعومة من قبل تركيا في إطار عملية «درع الفرات» ستتحرك صوب مدينة منبج شمال سوريا، بعد إكمال عمليتها في مدينة الباب مثلما كان مخططاً في الأساس، مطالباً بتحريك «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تهيمن على «قوات سوريا الديمقراطية» والمسيطرة على البلدة، إلى شرق نهر الفرات، ما يزيد من فرص وقوع صدام بين الجماعات الموالية لأنقرة وتلك المتحالفة مع واشنطن بالمنطقة. ومع توسع نطاق خطوط التماس بين القوات التركية وحلفائها، وبين مقاتلي مجلس منبج العسكري التابع للقوات الديمقراطية، إضافة لخطوط التماس الجديدة بين القوات النظامية ومقاتلي المجلس (غضب الفرات) حول منبج، أبلغت مصادر موثوقة، المرصد السوري الحقوقي أن القوات الأميركية الداعمة للقوات الديمقراطية، نشرت مقاتلين وآليات تابعة لها ولقوات التحالف في محيط المدينة، وفي مناطق سيطرة مجلس منبج العسكري، بريف حلب الشمالي الشرقي لمنع وقوع اشتباكات.

قال أردوغان أمس، إن أنقرة تريد العمل مع حلفائها لاستعادة الرقة معقل «داعش» الرئيس في سوريا لكن من دون مشاركة القوات الكردية السورية. وأضاف «إذا كان حلفاؤنا صادقين حقاً، نقول لهم: سنعمل معكم طالما أننا سنقوم بتطهير الرقة من (داعش) ونعيدها إلى أصحابها الأصليين»، مشدداً بالقول «تركيا لن تقاتل إلى جانب المقاتلين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم (إرهابيين)».

وتعتبر واشنطن حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري وجناحه العسكري «وحدات حماية الشعب» الأكفأ في مقاتلة تنظيم «داعش» الإرهابي لكن تركيا تعترض على ذلك. وذكر الزعيم التركي أن أنقرة أوضحت لواشنطن أنها «لا يمكن أن تتعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي أو وحدات حماية الشعب».

كما قال أردوغان الذي التقى قائد الجيش التركي الجنرال خلوصي أكار أمس الأول، إن عمليات الباب «أنجزت» وأن بلاده لا تريد البقاء في سوريا. ولكنه أضاف أن «هذا لا يعني أن العمل انتهى»، مضيفاً أن أنقرة اتفقت مع التحالف الدولي على اتخاذ خطوات تتعلق بالرقة، وأنها تتحدث مع موسكو لأن «تضامننا معها مهم كذلك».

قاعدة عسكرية تركية في الباب

عواصم (وكالات)

قالت صحيفة «حرييت» التركية أمس، نقلاً عن مصدر عسكري، إن أنقرة تقيم قاعدة عسكرية مؤقتة في أراضي مدينة الباب السورية التي تم تحريرها الأسبوع الماضي من قبضة تنظيم «داعش». وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس، أن القاعدة يجري إنشاؤها في موقع استراتيجي على إحدى تلال المدينة الواقعة شمال البلاد. وأشارت حرييت إلى أن القاعدة من المخطط استخدامها كمركز لمرابطة المدرعات العسكرية التركية وإصلاحها. وكانت هيئة الأركان العامة التركية قد أعلنت الجمعة الماضي، أن قوات عملية «درع الفرات»، التي ينفذها الجيش التركي بالتعاون مع فصائل معارضة منضوية تحت لواء الجيش السوري الحر، بسطت السيطرة على كافة الأحياء في مدينة الباب.