اشتباكات بين الجيش وإرهابيين في تونس

تونس(د ب أ)
اندلعت مواجهات بين وحدات الجيش الوطني التونسي، ومجموعة إرهابية مسلحة في جبل سمامة بجهة القصرين غرب البلاد.
وأفادت إذاعة موزاييك التي أوردت النبأ بأن المعلومات الأوليّة تفيد بوجود إصابات في صفوف العناصر الإرهابية. وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت في وقت سابق من فبراير الجاري، القضاء على عنصرين إرهابيين، وإصابة عدد آخر في جبل سمامة.
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إلى ذلك، فكك الأمن التونسي خلية تكفيرية تطلق على نفسها «فرسان التوحيد» تنشط شرق البلاد، وتتواصل مع عناصر إرهابية في الخارج.
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وتطلق الخلية على نفسها اسم «فرسان التوحيد»، وتقوم عقيدتهم على تكفير كل شخص لا يتبنى أفكارهم. ويواجه الموقوفون تهمة «الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي».
وعلى مدار العام الماضي فكك الأمن 160 خلية إرهابية، بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية. وخلال شهر يناير الماضي أحال الأمن 170 عنصراً إلى القضاء بتهم إرهابية بحسب المصدر نفسه.