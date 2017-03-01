اشتباكات بين الجيش وإرهابيين في تونس

تونس(د ب أ)

اندلعت مواجهات بين وحدات الجيش الوطني التونسي، ومجموعة إرهابية مسلحة في جبل سمامة بجهة القصرين غرب البلاد.

وأفادت إذاعة موزاييك التي أوردت النبأ بأن المعلومات الأوليّة تفيد بوجود إصابات في صفوف العناصر الإرهابية. وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت في وقت سابق من فبراير الجاري، القضاء على عنصرين إرهابيين، وإصابة عدد آخر في جبل سمامة.

وتتحصن عناصر مسلحة في الجبال المحيطة بالقصرين المحاذية للحدود الجزائرية، حيث تقوم الوحدات العسكرية بعمليات تمشيط دورية، كما فرضت مناطق عسكرية مغلقة في المنطقة للحيلولة دون تسلل تلك العناصر إلى المدن.

إلى ذلك، فكك الأمن التونسي خلية تكفيرية تطلق على نفسها «فرسان التوحيد» تنشط شرق البلاد، وتتواصل مع عناصر إرهابية في الخارج.

وقالت وزارة الداخلية التونسية أمس، إن الحرس الوطني كشف الخلية في ولاية سوسة، وهي تتكون من أربعة عناصر متطرفة تتراوح أعمارهم بين 25 و28 عاماً ويتواصلون مع عناصر إرهابية في ليبيا وسورية والعراق ومصر.

وتطلق الخلية على نفسها اسم «فرسان التوحيد»، وتقوم عقيدتهم على تكفير كل شخص لا يتبنى أفكارهم. ويواجه الموقوفون تهمة «الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي».

وعلى مدار العام الماضي فكك الأمن 160 خلية إرهابية، بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية. وخلال شهر يناير الماضي أحال الأمن 170 عنصراً إلى القضاء بتهم إرهابية بحسب المصدر نفسه.