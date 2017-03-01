السعودية تطالب المجتمع الدولي بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

جنيف (وام)

أكدت المملكة العربية السعودية، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يستوجب من المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء معاناته، ووضع حد لتجاهل سلطات الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية، ومحاولاتها المتكررة إفشال الجهود التي تبذلها أجهزة وآليات الأمم المتحدة، وشددت على حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك، في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، الدكتور بندر بن محمد العيبان في كلمة المملكة خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان اليوم في جنيف ونقلتها وكالة الأنباء السعودية.

كما أكد العيبان، أهمية مواصلة مجلس حقوق الإنسان مناقشاته حول قضايا حقوق الإنسان، مع مراعاة تنوع القيم والثقافات بوصفها عاملاً مهماً لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وأشار إلى ما تشهده المملكة من عمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.. وقال إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تواصل جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.. وشملت هذه الجهود تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تم تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، لتصبح مرتبطة بالملك مباشرة، وأنشئت الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شؤون الأسرة، وصدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يجري حاليا مراجعة نظام الإجراءات الجزائية، وإعداد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة.

ولفت إلى أهمية تصدي المجتمع الدولي للمهددات التي تحيط بقيم الحفاظ على الأسرة.. وقال «يواجه المجتمع الإنساني اليوم تحديات كبيرة في الحفاظ على قيم الأسرة، وحمايتها من الانحراف والتفكك والتطرف والكراهية والعنصرية، ومن الواجب علينا التصدي لهذه التحديات بكل جدية».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية تأكيدها أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يستوجب من المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء معاناته، ووضع حد لتجاهل سلطات الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية، ومحاولاتها المتكررة إفشال الجهود التي تبذلها أجهزة وآليات الأمم المتحدة.

وأضاف: «تؤكد المملكة العربية السعودية حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف». وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية في كلمته، أهمية مواصلة مجلس حقوق الإنسان مناقشاته حول قضايا حقوق الإنسان مع مراعاة تنوع القيم والثقافات بوصفها عاملاً مهماً لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.