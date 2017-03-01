الإمارات تؤكد الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

جنيف (وام)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة التزاما عميقا بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ 34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، والتي سلط خلالها الضوء على أوجه التقدم التي أحرزتها الإمارات في مجالات عدة. وقال معاليه: «نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي منطقتنا، ومن نواح عديدة فقد وضعنا اتجاها ورؤية جديدة للشرق الأوسط، ففي حين نحترم ثقافتنا وتقاليدنا نتخذ نهجا موجها نحو المستقبل يتم فيه تمكين المرأة والتنوع وإشراك الشباب، كما نحن ملتزمون التزاما عميقا بتعزيز مبدأي التسامح والقبول في الدين والجنس والجنسية والقدرة». وأضاف: «فيما يتعلق بالشرق الأوسط من المؤكد أن هذه الأفكار لا تتمتع بقبول الجميع ونحن جميعا على دراية تامة بخطر التطرف والعدوان والتدخل باعتبارها عوامل تتحدى حقوق الإنسان الأساسية وتقوضها وهي الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والعنف في الشرق الأوسط حيث يجب رفضها والتصدي لها».

حقوق المرأة

ولفت معاليه الانتباه بشكل خاص إلى بعض التحديات الأكثر إثارة للقلق التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة، مستعرضا التقدم الهام الذي تم إحرازه في دولة الإمارات للنهوض بحقوق الإنسان في الداخل. وبدأ معاليه استعراض هذه الإنجازات بتوضيح ما تم بحقوق المرأة. وقال: «المرأة ومنذ فترة طويلة في دولة الإمارات العربية المتحدة شريك على قدم المساواة مع الرجل في التنمية الوطنية وقد ساعدت المؤسسات المتخصصة المعنية بالمرأة مثل الاتحاد النسائي العام في تطوير استراتيجيات شاملة لتوسيع نطاق مشاركتها وتعزيز النهوض بها في مناحي الحياة كافة.. لقد حققنا تقدما ملحوظا.. فالإمارات العربية المتحدة تتصدر في كل عام الدول العربية في مجال المساواة بين الجنسين وفقا للمؤشر السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP».

وفيما يتعلق بتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2016 بشأن الفجوة العالمية بين الجنسين احتلت الإمارات العربية المتحدة أعلى المراتب في العالم من حيث المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بمعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، إذ أن 77 بالمائة من الإماراتيات يلتحقن بصفوف التعليم العالي بعد تخرجهن من المدارس الثانوية كما يمثلن أكثر من 70 بالمائة من طلبة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية. وعلاوة على ذلك تشكل المرأة الإماراتية 66 في المائة من القوى العاملة الوطنية لدولة الإمارات وحوالي ثلثي الإماراتيات يشغلن مناصب رفيعة المستوى و15 في المائة من النساء يعملن في المجالات الفنية من ذوي المهارات العالية وتشغل المرأة أكثر من ثلث المناصب الوزارية الاتحادية.