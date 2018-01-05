تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى %1.4

لوكسمبرج (د ب أ)

كشفت بيانات تقديرية مبدئية أمس، أن معدل التضخم السنوي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) التي تضم 19 دولة تراجع بشكل طفيف إلى 1.4% الشهر الماضي، بسبب انخفاض معدلات الزيادة في أسعار الطاقة. ويصل المعدل السنوي للتضخم المستهدف من البنك المركزي الأوروبي إلى أقل من 2%.

وذكرت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروستات» في تقريرها المبدئي أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 3 بالمئة مقارنة بـ74.7% الشهر الماضي. كما ارتفعت أسعار الغذاء والكحوليات والتبغ بنسبة 2.1% الشهر الماضي مقابل 2.2% في نوفمبر. وبلغ معدل التضخم الإجمالي في نوفمبر 1.5%.