مفوضية حقوق الإنسان: «الحوثيون» يرتكبون جرائم حرب بتجنيد الأطفال للقتال في اليمن

جنيف، القاهرة (وكالات)

اتهمت الأمم المتحدة أمس مليشيات الحوثي الانقلابية بتجنيد 1476 طفلا للقتال ضد الشرعية في اليمن. وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن المفوضية تلقت العديد من التقارير عن تجنيد الأطفال، معظمهم بوساطة اللجان الشعبية التابعة للحوثي. وأضافت أنه بين 26 مارس 2015 و31 يناير 2017 بلغ عدد من تحققت الأمم المتحدة من تجنيدهم 1476 طفلا، وأنه كان من المرجح أن تكون الأرقام أعلى من ذلك بكثير لأن معظم العائلات ليست على استعداد للحديث عن تجنيد أطفالها خوفاً من الانتقام.

وأوضحت شامداساني أن المفوضية تلقت الأسبوع الماضي تقارير جديدة عن أطفال تم تجنيدهم دون علم أسرهم في اليمن. مشيرة إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً غالباً ما يتم ضمهم إلى القتال إما بالانسياق أو من خلال جذبهم بوعود ومكافآت مالية أو بمركز اجتماعي. وقالت إن العديد من الأطفال تم إرسالهم بسرعة إلى الخطوط الأمامية للقتال أو تم تكليفهم بالعمل على نقاط التفتيش. وأكدت أن تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة ممنوع منعاً باتاً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. موضحة أن حالات تجنيد أطفال دون الـ15 عاماً ترقى إلى جريمة حرب. وحثت «الحوثيين» على الإفراج الفوري عن هؤلاء الأطفال.

وذكرت منظمة العفو الدولية حالة أربعة فتيان تراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما يسكنون في صنعاء تم تجنيدهم منتصف فبراير من قبل الحوثيين للقتال على الحدود مع السعودية. وابلغ سكان من حيهم أهلهم بعد أن شاهدوا الأولاد الأربعة يصعدون إلى حافلة مع ستة فتيان آخرين أمام مركز للمتمردين. وقالت المنظمة إن المتمردين يقترحون في بعض الحالات دفع مبلغ يراوح ما بين 80 و120 دولارا شهريا لكل ولد إذا استشهد على الجبهة».

وقالت سماح حديد، نائبة مدير الحملات في المكتب الإقليمي في بيروت «من المروع أن نرى الحوثيين يأخذون الأولاد من ذويهم ويحرمونهم من طفولتهم لوضعهم على خط الجبهة حيث قد يقتلون»، منددة بانتهاك معيب للقانون الدولي.

إلى ذلك، دعت الحكومة اليمنية، الدول العربية إلى ضرورة تصنيف مليشيات الحوثي ضمن قائمة الجماعات الإرهابية. وقال وزير الشباب والرياضة نايف البكري في كلمة بلاده أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري حول الإرهاب الذي انطلق في مدينة شرم الشيخ المصرية «إن اليمنيين يدفعون الثمن جراء انقلاب هذه الجماعة على الدولة وقيم وأخلاقيات المجتمع. مشيراً إلى أن جرائم وسلوكيات المليشيات الانقلابية ترتقي إلى مصاف الإرهاب.