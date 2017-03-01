الشرعية على أبواب «معسكر خالد» وتقترب من «الخوخة»

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

واصلت قوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي أمس تقدمها صوب بلدة الخوخة أولى مناطق محافظة الحديدة الاستراتيجية. وقالت مصادر عسكرية إن المدفعية قصفت لليوم الثاني على التوالي من مواقع انتشارها في منطقة الزهاري شمال المخا، أهدافاً لمليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في منطقة موشج التابعة لـ«الخوخة» البوابة الجنوبية للحديدة، فيما هاجمت مقاتلات «التحالف» أهدافاً أخرى للمليشيات على الشريط الساحلي بين المخا والخوخة.

وقال المتحدث باسم المنطقة الرابعة في الجيش اليمني الضابط محمد النقيب، إن عملية تحرير الحديدة من الانقلابيين ضمن المرحلة الثانية من «الرمح الذهبي» التي انطلقت في السابع من يناير الماضي ستكون أشد مرارة على المليشيات التي كانت خسرت المخا. وأضاف أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت بإسناد جوي من الطيران من السيطرة على الدفاعات الأمامية لمعسكر خالد الذي يعد أهم قاعدة عسكرية للانقلابيين غرب تعز. وتابع قائلا «إن الجيش يوشك على السيطرة على المعسكر ومفرق المخا وهو طريق استراتيجي يربط بين تعز والحديدة، مشيراً إلى أن تحرير هذا الطريق سيساهم في قطع إمدادات المليشيات، واستعادة مديريات غرب تعز الثلاث، وهي مقبنة، موزع، والوازعية.

ونفذت مقاتلات التحالف، أمس، نحو 15 غارة على مواقع وأهداف للمليشيات في معسكر خالد ومفرق المخا. وقال بيان إن ضربة جوية دمرت مخزن سلاح بجوار محطة الذنيب، كما تم تدمير أربع مركبات عسكرية للانقلابيين في قصف استهدف تعزيزات على طريق البرح بالقرب من مفرق المخا. وشنت المقاتلات أيضا 5 غارات على موقع عسكري للمليشيات في جزيرة كمران قبالة سواحل الحديدة ما أسفر عن مقتل سبعة من عناصر المليشيات وتدمير معدات عسكرية وأسلحة بينها مدفعية ومخزن للذخيرة.

وأقدمت المليشيات الانقلابية على اختطاف عدد من الأطباء والعاملين في المخيم الطبي المجاني الخاص بعلاج مرض العيون في الحديدة. وأدانت السلطة المحلية الاعتداء الهمجي والبربري، وأكدت رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال التي تستهدف الفقراء والمحتاجين من خلال إفشال العمل الإنساني والقرصنة المسلحة وابتزاز المنظمات الإغاثية. ودعت الأمم المتحدة لسرعة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المليشيات.

وقصفت مقاتلات «التحالف» هدفين للمليشيات في بلدة خيران شمال محافظة حجة، كما هاجمت مواقع وتجمعات مسلحة في بلدات مجز وباقم ورازح وكتاف وسحار والصفراء في محافظة صعدة المعقل الرئيس للمتمردين حيث تحدثت مصادر عن مقتل اثنين من ضباط الحرس الجمهوري، وإصابة المشرف الحوثي على جبهة الربوعة ماجد زرعه وضابط آخر بإصابات بليغة. وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل مالا يقل عن 4 انقلابيين في قصف جوي على تجمع في منطقة الحمزات بسحار، كما تم تدمير آليات عسكرية في غارات استهدفت مواقع في سالزور ببلدة الصفراء.

وأغار طيران «التحالف» على مواقع وتجمعات للمليشيات في منطقتي المحجزة والمخدرة ببلدة صرواح في مأرب بعد ساعات من اعتراض بطاريات باتريوت التابعة للتحالف صاروخاً أطلقته المليشيات باتجاه مأرب. فيما اغتال مسلحون مجهولون قياديا بارزا لدى جماعة الحوثي بمحافظة ذمار. وقالت مصادر إن مسلحين على متن دراجة نارية اطلقوا النار على يحيى موسى المتوكل وسط المدينة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

من جهة ثانية، قتل جندي ومدني في إطلاق نار شنه مسلحون وسط مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، جنوب اليمن. وقال مصدر إن قوات الأمن انتشرت في المدينة لتعقب المهاجمين وباشرت تحقيقا في الحادثة. كما أطلقت أجهزة الأمن حملة أمنية لتعقب عناصر تنظيم «القاعدة» ضمن الجهود الرامية لتطبيع الأوضاع وتعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

وتمكنت قوات الأمن في المكلا بحضرموت من ضبط كميات أسلحة وذخائر أثناء مداهمة عدد من المنازل والمحلات التجارية في منطقة الشرج وسط المدينة. وأفاد مصدر أمني أن قوات النخبة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية قامت بالتنسيق مع قوات الأمن العام بعمليات مداهمة استهدفت محلات تجارية ومنازل سكينة، وتمكنت من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر وضبط عدد من المشتبه بهم والتحقيق معهم. وأكد أن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى تطهير المكلا من أي عناصر مخلة بالأمن والاستقرار.