المليشيات تستهدف موكباً أممياً لمنعه من دخول تعز

صنعاء، عدن (الاتحاد، وكالات)

منعت مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية أمس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين من دخول تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية. وقالت «وكالة الأنباء اليمنية» إن المليشيات أطلقت النار على موكب أوبراين والوفد المرافق أثناء مروره في المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غرب المدينة التي كان مقررا أن يتفقدها بناءً على دعوة من قبل محافظ تعز علي المعمري للاطلاع على ما يعانيه سكان المدينة وقرى تبيشعة بجبل حبشي والوازعية والصلو والمخا وغيرها من حصار وتهجير من قبل المليشيات منذ أكثر من عامين، إضافة إلى منعها وصول المساعدات الإغاثية والغذاء والدواء إلى السكان ومواصلة قصفها العشوائي المكثف للأحياء السكنية مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وقال مسؤول أجهزة الأمن في تعز الضابط أسامة الشرعبي إنه سمع دوي قصف على الطريق الذي كان يسلكه موكب أوبراين ما منع وصوله إلى المدينة المحاصرة من المليشيات، وأضاف أن المسؤول الأممي قفل راجعا بسبب القصف. وقال مسؤول آخر في المنطقة إنه تم تعطيل تقدم موكب أوبراين عند حاجز للمليشيات في حذران. فيما قال مصدر في الأمم المتحدة إن الموكب الذي كان يتقدم في منطقة نزاع، تأخر لدواع أمنية، وأضاف أن المسؤول الأممي عدل في نهاية المطاف عن زيارة تعز، وقرر التوقف في محافظة إب لزيارة مدرسة في بلدة تؤوي نازحين من المخا.

من جهته، قال وكيل محافظة تعز رشاد الاكحلي إن المليشيات قامت بمنع الوفد الأممي من الدخول من منفذ غراب وتحويل مسار الدخول عبر منفذ السمن والصابون واحتجازه هناك، وقامت بقصف شديد على مواقع الجيش والمقاومة في غراب وحذران وجبل هان، كما أطلقت القذائف باتجاه مستقبلي الوفد، وأضاف في مؤتمر صحفي «كنّا نعول على هذه الزيارة لاطلاع الوفد الأممي على الأوضاع المأساوية التي تعيشها تعز نتيجة الحرب الحاقدة والحصار الخانق وحالات النزوح الجماعي والتشريد واستهداف المنشآت الخدمية والأحياء السكانية من قبل المليشيات، وكنا نأمل أن يدخل الوفد بقوة القانون الدولي والأمم المتحدة وعدم استكانته لما تفرضه المليشيات الإجرامية من إجراءات تعسفية باستخدام القوة حتى في وجه الأمم المتحدة وفرض قيود عليها ورفضها دخول الوفد إلى تعز، وهذا بحد ذاته استهتار بمكانة الأمم المتحدة وعدم الالتفات إلى دورها الإنساني ومنعها من الاطلاع على أوضاع مدينة محاصرة منذ أكثر من عامين».

وأكدت قيادة الجيش الوطني في تعز التزامها بوقف إطلاق النار وعدم الرد على مصدرها لحظة وصول الوفد الأممي، ونددت بشدة إقدام الانقلابيين على مهاجمة مواقعها، معتبرة ذلك بأنه «إفلاس أخلاقي». وقالت القيادة العسكرية لمحور تعز إن المليشيات لا تحترم عرفا ولا اخلاقا ولا عادات ولا تقاليد». مجددة التأكيد على واجب ابناء الشعب اليمني عموما، وأبطال الجيش الوطني، لتحرير ما تبقى من المحافظة، ودحر المليشيات من كل مديرياتها.